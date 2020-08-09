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Spor

Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası Sakarya'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-09 16:50:09 -
Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası Sakarya'da yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası'nın 27-30 Ağustos tarihlerinde Sakarya'da düzenleneceği bildirildi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, "27-30 Ağustos 2020 tarihlerinde Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanacaktır. Bu çerçevede seyircisiz oynanacak müsabakalarda salona girişlerde ateş ölçümü yapılacak, yüksek ateşli olanlar salona alınmayacak ve en yakın sağlık merkezine yönlendirilecektir." denildi.

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