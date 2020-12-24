  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası sona erdi
Spor

Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası sona erdi

Organizasyonda açık yaş kadınlar, açık yaş erkekler ve genç kadınlar kategorilerinde Fenerbahçe ilk sırada yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 20:54:43 -
Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası sona erdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları, bugün yapılan mücadelelerin ardından tamamlandı.

Açık yaş kadınlar, açık yaş erkekler ve genç kadınlar kategorilerinde Fenerbahçe, ilk sırada yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüp, açık yaş kadınlarda 305 puanla birinciliği elde ederken, 281 puanla ENKA ikinci, Galatasaray ise 171 puanla üçüncü oldu.

Açık yaş erkeklerde de 318 puanla Fenerbahçe ilk sırada yer aldı. Galatasaray 250,5 puanla ikinci, 188 puanla ENKA ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

Genç kadınlar kategorisinde ENKA, 303 puanla zirvede yer aldı. ENKA'yı 284 puanla Fenerbahçe, 141 puanla Galatasaray takip etti.

Genç erkeklerde ise 301 puanla Fenerbahçe birinciliği elde etti. Galatasaray, 238 puanla ikinci oldu. ENKA ise 174 puanla organizasyonu üçüncü tamamladı.


- Çeşitli kategorilerde rekorlar kırıldı


Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın 5'inci ve son gününde çeşitli kategorilerde rekorlar kırıldı.

50 metre sırtüstü kadınlar finalinde Ekaterina Ivanova Avramova (ENKA) 27.50'lik, erkeklerde ise Rasim Oğulcan Gör (Fenerbahçe) 24.00'lük derecesiyle birinci oldu.

100 metre kelebek kadınlar finalinde Gizem Güvenç (Fenerbahçe) 59.94'lük, erkeklerde de Ümit Can Güreş (Fenerbahçe) 51.68'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı.

400 metre serbest kadınlar finalinde Beril Böcekler (ENKA) 4:02.77'lik derecesiyle kendisine ait 15-16, 17-18 ve +19 yaş Türkiye rekorlarını geliştirdi.

400 metre serbest erkekler finalinde ise Baturalp Ünlü (Fenerbahçe), 3:42.36'lık derecesiyle yine kendisine ait 17-18 ve +19 yaş Türkiye rekorlarını geliştirdi.

200 metre karışık kadınlar finalinde Deniz Ertan (Fenerbahçe), 2:12.70'lik derecesiyle 15-16 yaş kategorisinde kendi rekorunu geliştirdi.

200 metre karışık erkekler finalinde Berke Saka (Galatasaray), 1:57.07'lik derecesiyle 17-18 yaş Türkiye rekorunu kırdı.

4x50 metre karışık kadınlar finalinde İlayda Kargın, Hazal Özkan, Sezin Eligül ve Selen Özbilen'den oluşan Fenerbahçe, 1:50.84'lük derecesiyle birinci oldu.

4x50 metre erkekler finalinde Rasim Oğulcan Gör, Emre Sakçı, Ümit Can Güreş ve Yalım Acımış'tan oluşan Fenerbahçe, 1:35.54'lük derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Şampiyonanın son günü gündüz seansında 4x50 metre serbest kadınlar yarışında Ece İmge Önal, Ece Bahar Demirkıran, Cansu Şenyüzlü ve Öykü Çakır'dan oluşan ENKA Serbest Bayrak Takımı, 1:43.97'lik derecesiyle daha önce de 17-18 yaş kategorilerinde ENKA'ya ait rekoru geliştirmeyi başardı.

4x50 metre serbest kadınlar finalinde yarışan Ela Naz Özdemir (Fenerbahçe), 26.05'lik derecesiyle 50 metre serbest 14 yaş Türkiye rekorunu kırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok
Gündem

CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok

Koltuğa oturduğu günden bu yana hiçbir proje üretmediği gibi, mevcut projeleri de iptal eden CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, bugün 18 aylık icr..
İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı
Siyaset

İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı

CHP’li Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, imar anlaşmazlıkları yüzünden İYİ Parti kontenjanından atanan Belediye Başkan Yardımcısı Mansur ..
ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!
Gündem

ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!

ABD’nin yaptırım kararını Akit’e değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Alınan karar sadece Savunma Sanayi Ba..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay