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Spor Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
Spor

Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

Organizasyonda çeşitli kategorilerde yüzücüler rekorlara imza attı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 21:33:26 -
Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda çeşitli kategorilerde Türkiye rekorları kırıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününün akşam seansında 3 rekor daha kırıldı.

Erkekler +19 yaş kategorisi 200 metre kurbağalamada Galatasaray'dan Berkay Ömer Öğretir, kendisine ait Türkiye rekorunu 2:03.78'lik dereceyle geliştirdi.

Kadınlar 200 metre kelebek 17-18 yaş kategorisinde ENKA'dan Defne Taçyıldız, 2:08.69'luk derecesiyle Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Erkekler 800 metre serbestte ise Fenerbahçe'den Mert Kılavuz, 7:44.98'lik dereceyle 17-18 ve +19 yaş kategorilerinde Türkiye rekorunu ele geçirdi.

Organizasyonda ENKA'nın milli yüzücüsü Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15:45.29'luk derecesiyle kısa kulvar gençler dünya rekorunu kırmıştı.

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