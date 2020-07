Türkiye koronavirüsten kaç kişi öldü? | Koronavirüs son durum

Şimdiye kadar toplam kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Aralık ayında Çin’de başlayan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Her gün dünyanın dört bir yanından binlerce vefat haberi geliyor. Ülkemizde de her gün birçok can koronavirüs sebebiyle hayatını kaybediyor. Milyonlarca kişi “Koronavirüsten kaç kişi öldü?” , “Bugün kaç koronavirüs vakası var?” , “Koronavirüs güncel tablo” konularını araştırıyor. İşte, koronavirüste son durum.