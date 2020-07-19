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Korona Virüs

Türkiye koronavirüsten kaç kişi öldü? | Koronavirüs son durum

Şimdiye kadar toplam kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Aralık ayında Çin’de başlayan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Her gün dünyanın dört bir yanından binlerce vefat haberi geliyor. Ülkemizde de her gün birçok can koronavirüs sebebiyle hayatını kaybediyor. Milyonlarca kişi “Koronavirüsten kaç kişi öldü?” , “Bugün kaç koronavirüs vakası var?” , “Koronavirüs güncel tablo” konularını araştırıyor. İşte, koronavirüste son durum.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 21:22:00 -
Türkiye koronavirüsten kaç kişi öldü? | Koronavirüs son durum

Koronavirüs vakalarının ülkemizde görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel verileri paylaşıyor. Vatandaşlar temmuz ayının son günlerine yaklaştığımız günlerde sık sık şimdiye kadar ülkemizde kaç kişinin koronavirüsten vefat ettiğini araştırıyor.

Türkiye koronavirüsten kaç kişi öldü? | Koronavirüs son durum

Türkiye’de şimdiye kadar kaç kişinin hastalık sebebiyle vefat ettiği merak ediliyor. Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu.

Son 24 saatte 997 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 202 bin 10 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş." ifadelerini kullandı.

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