Haber Merkezi Giriş Tarihi: Züleyha Uflaz, çocukluk hayalini mesleğe dönüştürdü! Çizdiği eserlerle ilham veriyor
Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki ressam Züleyha Uflaz, çocukluk sevgisi olan resim çizmeyi aldığı eğitimlerle profesyonel bir seviyeye taşıdı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) sayesinde yeteneğini geliştiren Uflaz, özgün sanat tarzıyla dikkat çekiyor. Ressam, "Kendimi en iyi ifade ettiğim yer tuvalin karşısıdır. Her tabloda bir duygu saklıdır," diyerek herkesi çocukluk hayallerinin peşinden gitmeye teşvik ediyor.