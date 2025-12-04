  • İSTANBUL
Züleyha Uflaz, çocukluk hayalini mesleğe dönüştürdü! Çizdiği eserlerle ilham veriyor

Züleyha Uflaz, çocukluk hayalini mesleğe dönüştürdü! Çizdiği eserlerle ilham veriyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki ressam Züleyha Uflaz, çocukluk sevgisi olan resim çizmeyi aldığı eğitimlerle profesyonel bir seviyeye taşıdı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) sayesinde yeteneğini geliştiren Uflaz, özgün sanat tarzıyla dikkat çekiyor. Ressam, "Kendimi en iyi ifade ettiğim yer tuvalin karşısıdır. Her tabloda bir duygu saklıdır," diyerek herkesi çocukluk hayallerinin peşinden gitmeye teşvik ediyor.

Foto - Züleyha Uflaz, çocukluk hayalini mesleğe dönüştürdü! Çizdiği eserlerle ilham veriyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ikamet eden Züleyha Uflaz, sanat yolculuğuna çocukluk yıllarında başlayan bir isim. 41 yaşındaki Uflaz, resim çizme tutkusunu geliştirmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'ndan (ORMEK) eğitimler aldı.

Foto - Züleyha Uflaz, çocukluk hayalini mesleğe dönüştürdü! Çizdiği eserlerle ilham veriyor

Fatsa ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki ressam Züleyha Uflaz, çocukluk yıllarından bu yana sürdürdüğü resim çizme sevgisini geliştirmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (ORMEK) eğitim aldı. Aldığı eğitimlerin ardından çizimlerine farklı bir boyut kazandıran Uflaz, kendi el emeği tabloları ve özgün sanat tarzıyla dikkatleri üzerine çekerken, resim yolculuğunu profesyonel olarak sürdürüyor. Fırçasıyla duyguları, doğayı ve soyut çalışmaları tuvale aktaran ressam, ürettiği el emeği tabloları dileyenlere satışa da sunuyor.

Foto - Züleyha Uflaz, çocukluk hayalini mesleğe dönüştürdü! Çizdiği eserlerle ilham veriyor

Çocukluğundan bu yana resim yaptığını belirten Uflaz, "O zamanlar sadece bir hobi gibiydi ama zamanla hayatımın en önemli parçası haline geldi. Aldığım kurs eğitimlerinin ardından resimlerimi ileri bir boyuta taşıdım. Kendimi en iyi ifade ettiğim yer tuvalin karşısıdır. Her tabloda bir duygu saklıdır. Bazen bir anıyı, bazen bir hissetme halini işlerim. Renklerin dili olduğuna inanıyorum, bu yüzden renk seçimlerim çok özenlidir" dedi.

Foto - Züleyha Uflaz, çocukluk hayalini mesleğe dönüştürdü! Çizdiği eserlerle ilham veriyor

Aklındaki düşüncüleri resme aktardıkça mutlu olduğunu ifade eden Uflaz, herkesin bir çocukluk hayali olduğunu ve bu hayallerin peşinden gitmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

