Züleyha Uflaz, çocukluk hayalini mesleğe dönüştürdü! Çizdiği eserlerle ilham veriyor

Çocukluğundan bu yana resim yaptığını belirten Uflaz, "O zamanlar sadece bir hobi gibiydi ama zamanla hayatımın en önemli parçası haline geldi. Aldığım kurs eğitimlerinin ardından resimlerimi ileri bir boyuta taşıdım. Kendimi en iyi ifade ettiğim yer tuvalin karşısıdır. Her tabloda bir duygu saklıdır. Bazen bir anıyı, bazen bir hissetme halini işlerim. Renklerin dili olduğuna inanıyorum, bu yüzden renk seçimlerim çok özenlidir" dedi.