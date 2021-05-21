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Gündem Türkiye koronavirüsle boğuşurken Sivas'tan tedirgin eden haber
Gündem

Türkiye koronavirüsle boğuşurken Sivas'tan tedirgin eden haber

Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de koronavirüs ile mücadelesi sürerken Sivas'tan tedirgin eden haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 14:05:00 -
Türkiye koronavirüsle boğuşurken Sivas'tan tedirgin eden haber

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da yaşayan ve yaklaşık 1 ay önce Hafik ilçesi Olukbaşı köyüne geldiği öğrenilen T.Ç. (77), vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.

Bir süre sonra rahatsızlanan T.Ç, yakınları tarafından Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

T.Ç, buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören T.Ç, yaşam mücadelesini kaybetti.

T.Ç'nin cenazesi köyünde toprağa verildi.

Daha önce 3 kişi hayatını kaybetmişti

Sivas'ta geçen ay keneler nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı görülmeye başlanmıştı. O günden bu yana 50 kişi hastalığa yakalanırken, 3 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Kentte KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Yozgat'ta da 1 kişi öldü

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, dünde Yozgat'ta bir kişinin ölümüne yol açmıştı.

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