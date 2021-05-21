Türkiye koronavirüsle boğuşurken Sivas'tan tedirgin eden haber
Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de koronavirüs ile mücadelesi sürerken Sivas'tan tedirgin eden haber geldi.
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.
Almanya'da yaşayan ve yaklaşık 1 ay önce Hafik ilçesi Olukbaşı köyüne geldiği öğrenilen T.Ç. (77), vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.
Bir süre sonra rahatsızlanan T.Ç, yakınları tarafından Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
T.Ç, buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören T.Ç, yaşam mücadelesini kaybetti.
T.Ç'nin cenazesi köyünde toprağa verildi.
Daha önce 3 kişi hayatını kaybetmişti
Sivas'ta geçen ay keneler nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı görülmeye başlanmıştı. O günden bu yana 50 kişi hastalığa yakalanırken, 3 kişi ise hayatını kaybetmişti.
Kentte KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Yozgat'ta da 1 kişi öldü
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, dünde Yozgat'ta bir kişinin ölümüne yol açmıştı.