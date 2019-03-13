Türkiye konutta dünyaya açılıyor

Şimdiye kadar müteahhitlik hizmetleriyle birçok ülkenin önemli projelerine imza atan Türkiye artık konutta da dünyaya açıldığını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar da vatandaşlık edinme suretiyle 1 milyar 164 milyon liralık gayrimenkul satıldığına dikkat çekti.

“12 ülkede ofis açıyoruz”

Bakan Kurum, “Gayrimenkul satışını iyi yönetebilmek adına da Tapu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı ile koordine halinde 12 ülkede ofis açıyoruz” dedi. Kurum, büyükelçilik ve konsolosluk bünyesinde çevre ve şehir ataşelerinin çalışacağını belirterek, buna ilişkin kadroyu aldıklarını, imza sürecinin de tamamlanmasıyla 20 ülkede vatandaşa ve sektöre destek olmak maksadıyla çalışacaklarını dile getirdi.

200 bin ucuz konut yolda

Murat Kurum, sosyal konut alanında atılacak adımlardan bahsetti. TOKİ’nin yapacağı 50 bin sosyal konuta başvuruların 6 Mart’ta başladığını hatırlatan Kurum, talebin 72 bin 500’ü aştığını dile getirdi. 5 yılda 250 bin sosyal konut yapılacağını belirten Bakan Kurum, 50 bin konutun ilk adım olduğunu ifade etti. 18 yıl aradan sonra açılan Emlak Bank’ın da sosyal konut alanında önemli projeleri olduğunu müjdeleyen Bakan Kurum ‘kiralık sosyal konut’ yapılacağını dile getirdi. Kurum, Emlak Bank’ın gayrimenkul sektörüne destek verirken, kentsel dönüşüm ve yerli üretim konularında da faaliyet göstereceğini ekledi. MIPIM’e 100’ün üzerinde ülke, yaklaşık 4 bin yatırımcı ve 500’ün üzerinde de yerel yönetimin katıldığına işaret eden Kurum, “3 günlük fuar ziyaretleri çerçevesinde 1 milyon kartvizit el değiştiriyor. Bu birliktelik hem sektörümüz hem de sektörümüzün geleceği adına çok önemli” dedi.

367 milyar dolarlık yurtdışı yatırımı

Türk müteahhitliği ile her zaman övündüklerinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti: “Türk müteahhitliğine baktığınızda Çin’den sonra ikinci sırayız. Yurtdışında devam eden taahhüdümüz 11 milyar dolara yakın. İnşaat sektörümüzü 2019’un ikinci yarısından sonra da o piyasanın düzelmesiyle daha iyi seviyelere geleceğini ümit ediyoruz, tahmin ediyoruz, bekliyoruz.”

B2B görüşme trafiği

İTO önderliğinde İstanbul çadırında yer alan 21 firma ve kuruluş, B2B görüşmeleri gerçekleştiriyor. Giriş bileti ücretinin bu yıl vergiler hariç 2 bin 50 avro olduğu MIPIM 2019’a 26 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Ayrıca 5 bin 400’den fazla yatırımcı da fuara geldi. Bu yıl fuarda, dünyanın en büyük 100 gayrimenkul yatırımcısının 40’ı, en büyük 100 büyük fon yöneticisinin de 80’i yer alıyor. Türkiye’yi ise 206 kurum ve kuruluş MIPIM’de temsil ediyor. Dün kapılarını açan MIPIM Fuarı, 15 Mart Cuma gününe kadar açık olacak.

16 yılda 55 milyar dolarlık yatırım

MIPIM 2019’da konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye’ye gelen yatırımcıların ve Türkiye’deki yatırım projelerinin önünü açmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Türkiye’nin 2002 yılından itibaren doğrudan yatırım çekmeye başlayan bir ülke haline geldiğini vurgulayan Ermut, “2002’ye kadar toplamda 15 milyar dolar yatırım çekmiş bir ülkeyken, 2002’den günümüze kadar yaklaşık 209 milyar dolar yatırım çektik” diye konuştu. Son 16 yıldaki 209 milyar doların, yaklaşık 55 milyar dolarının gayrimenkul ve bununla ilgili sektörlerden geldiğini bildiren Ermut, “İnşaat sektörü ekonomide ne kadar önemliyse gayrimenkul yatırımları da doğrudan yatırımlarda ciddi bir yer tutuyor. Son 3 senedir dünyada yatırımlar azalırken, gayrimenkulden çekilen yatırımlar artıyor” dedi.

Yabancıya satış sektörü hareketlendirecek

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2019 kapsamında Cannes’ın en popüler sahil şeridinde kurduğu 685 metrekarelik İstanbul Çadırı, bu yıl 5’inci kez Londra ve Paris çadırlarının arasında yer aldı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “2019 yılında yabancıya konut satışı sektörü hareketlenecek. Biz de bu amaçla fuarlarda Türk gayrimenkul sektörünün uluslararası yatırımcılarla, İstanbul çadırının gölgesinde etkin bir network kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Vatandaşlık müracaat ofisi kurduk

İstanbul’da yabancılara satılan konut sayısının 15 bine yaklaştığına değinen Avdagiç, bu rekorda geçen yıl şartları güçlendirilen yatırımcı vatandaşlık programının önemli etkisi bulunduğunu kaydetti. Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “İTO olarak biz de bu konuda elimizi taşın altına koyduk. Yabancı yatırımcıların işlemlerinin hızlanması için İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Yabancı Yatırımcılar Vatandaşlık Müracaat Özel Ortak Ofisi, İstanbul’da İTO’nun Eminönü Merkez Binası’nda açıldı. Böylece yatırım yoluyla Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılar ile uzun süreli oturum izni almak isteyen yatırımcıların müracaatlarının tek noktadan takip edilmesini ve hızlanmasını sağladık.”