0553 313 94 23

Türkiye Kick Boks Şampiyonası başladı

- Erzurum'da düzenlenen organizasyona, 81 ilden yaklaşık 4 bin sporcu katılıyor- Vali Okay Memiş:"Kadim şehir Erzurum; kültür, turizm ve her yönüyle son derece donanımlıdır, bu tür organizasyonlar için de donanımlı ve hazırlıklıyız"

02 Temmuz 2019 Salı 18:26
Türkiye Kick Boks Şampiyonası başladı


ERZURUM (AA) - Türkiye Kick Boks Federasyonunca Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla bu kentte düzenlenen ve 81 ilden yaklaşık 4 bin sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası başladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken ilçesindeki 2 Binlik Buz Pateni Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, şampiyonanın Erzurum'da düzenlenmesi dolayısıyla federasyon yetkililerine teşekkür etti.

Erzurum'un bu organizasyon için çok doğru tercih olduğunu belirten Memiş, şunları söyledi:

"Temmuz ayında ülkenin diğer şehirleri yanıp kavrulurken Erzurum'da doğal klimamız var. Kadim şehir Erzurum; kültür, turizm ve her yönüyle son derece donanımlıdır, bu tür organizasyonlar için de donanımlı ve hazırlıklıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin çok güzel tesisleri var."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Erzurum'un hemen hemen tüm spor branşlarında yükselen değer olduğunu kaydederek, "Spor artık günümüzde evrensel değer ve herkesin konuştuğu ortak dil haline gelmiştir. Spor, ortak hedefleri olan ve birlikte karar alma amacına yönelik toplumda çeşitliliğe, sosyalleşmeye ve en önemlisi marka değerler oluşturmaya dönük en önemli faaliyettir. " diye konuştu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kıyıcı, organizasyon dolayısıyla geldikleri kentte çok güzel ağırlandıklarını anlattı.

Çok önemli bir organizasyon düzenlediklerini dile getiren Kıyıcı, "Bu şampiyona, bu yıl yapılacak iki büyük şampiyonanın milli takımlarını belirlediğimiz şampiyonadır. İnşallah hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, ilk gün müsabakalarıyla başladı.

Kentte 7 gün sürecek organizasyon sonunda Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası ve Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'na gidecek milli takımların aday kadroları belirlenecek.

Programa Türkiye Kick Boks Federasyonu Asbaşkanı Orhan Ayhan'ın yanı sıra Erzurum İl Jandarma Komutanı Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 18:26
  1. Erzurum
  2. Kick Boks
  3. Mehmet Sekmen
  4. Okay Memiş
  5. Salim Kıyıcı
  6. Türkiye Kick Boks Federasyonu
  7. Türkiye Kick Boks Şampiyonası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Usulsüz reçete yazmayan doktor çifte saldırı
    1. Usulsüz reçete yazmayan doktor çifte..
    2. İğrenç olay! 3 erkek çocuğa istismarda..
    3. ABD Senatosu Dış İlişkiler..
    4. İstanbul Üsküdar'da yangın
    5. Antalya’da jandarma suç çetesini..
    6. Venezuela ile Almanya arasında buzlar..
    7. Bursu kesilen ODTÜ'lüler için yaygara..
    8. Almanya'da 600 hektarlık ormanlık alan..
    9. Düzce'de minibüs ile otomobil..
    10. Malatya İdmanyurdu Kulübü, TÜFAD’ın..
    11. Düzce’de Kestane Balı hasadı başladı
    12. TFF-Kulüpler Birliği toplantısı sona..
    13. Üsküdar Barbaros Mahallesi’nde 5 katlı..
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. Ülker Bisküvi, ortağı G. New Inc'e..
    16. Samsun'da denize giren kişi boğuldu
    17. Genç sanayicilerden Güder’e ziyaret
    18. Türkiye'den Esed Rejimi'ne çok sert..
    19. 16 yaşındaki genç kızdan haber..
    20. Kemalistlerin AK Parti’ye karşı..
    21. 23 yaşındaki genci bıçakla öldüren..
    22. Kasımpaşa’nın ikinci etap kamp..
    23. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi,..
    24. Borsa günü 100 binin üzerinde tamamladı
    25. İsrail'deki Etiyopyalıların polise..
    26. Türkiye Kick Boks Şampiyonası başladı
    27. Salon sıkıntısı yaşayan Malatya Spor..
    28. 50 lira için başından bıçaklandı!
    29. Cezayir Meclis Başkanı istifa etti
    30. Karadeniz’de can pazarı: 3 kişi son..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız