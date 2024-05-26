Türkiye Katar anlaşması: Katar'daki yeni üssün açılışı o tarihte olacak! Türkiye'nin hamlesi, tarihi ortaya çıktı

Türkiye, Tarık Bin Ziyad Taburu’nun ardından Katar’da yeni bir askeri üs açacak. Hürriyet'te yayınlan bir yazıda Tarık Bin Ziyad Taburu’nun yakınına yeni bir üs inşa edildiğini belirterek, üssün açılışının Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmasının beklendiğini öne sürdü.

Doha'ya giderek, Türk askerlerinin Ekim 2015’ten bu yana görev yaptığı Tarık Bin Ziyad Taburu’nu ziyaret ettiğini aktaran Fırat, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlü siyasi ilişkilerin bir yansıması olduğuna dikkat çekti.

Fırat, “Katar’daki üs büyüyor. Tarık Bin Ziyad Kışlası’nın yakınına yeni bir üs inşa edildi. A’dan Z’ye sosyal tesislerin de bulunduğu büyük üssün inşaatı tamamlandı. Asker sayısı artacak. Türkiye’nin güvenliği ve çıkarları gereği o rakamı buraya yazmıyorum. Ancak önemli bir sayıya ulaşacağını söyleyebilirim. Katar da bu üsse büyük önem veriyor. Sonbahar için ‘büyük açılış’ hazırlığından bahsediyorlar. Üssün açılışının Katar Emiri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye, 2014 yılında imzalanan bir anlaşmanın parçası olarak Katar'da askeri üs kurmuştu.

Katar ve Türkiye, 2015 yılında ilişkilerini güçlendirmek için Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi’ni oluşturdu.

Bu bağlamda, Türk kuvvetleri 2015’de Katar’da ilk kez konuşlanmıştı.

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Katar, Arap Dörtlüsü ülkelerinin terörü desteklediği gerekçesiyle kendisine yönelik boykotunu takiben, Türkiye’den güvenlik ve askeri anlamında yardım istemişti.

Askeri ve güvenlik konularında uzman olan İsveç merkezli Nordic Monitor haber sitesinin haberine göre Türkiye, bu çağrının ardından Katar üssündeki varlığını güçlendirmişti.

Katar'daki Türk askeri üssü, Aralık 2017'de yaklaşık 3 bin askeri barındırıyordu.

Türkiye, Katar'a üs kurulmasının 2015'te alınmış bir karar olduğuna dikkat çekerek, hükümetler arası anlaşma imzalandıktan sonra normal prosedürün işlemeye başladığını belirtmiş ve Haziran 2017’de Katar’a asker gönderdiğini kabul etmişti.