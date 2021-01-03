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Dünya Türkiye karşıtı yeni adım! Ermenistan, İran ile anlaştı
Dünya

Türkiye karşıtı yeni adım! Ermenistan, İran ile anlaştı

Dağlık Karabağ'daki yenilgi sonrası Türk ürünlerine boykot kararı alan Ermenistan, İran ile bir anlaşma yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 18:10:00 -
Türkiye karşıtı yeni adım! Ermenistan, İran ile anlaştı

 Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından aldığı büyük yenilgi sonrası Ermenistan'da hain ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan, geçtiğimiz günlerde Türk ürünlerine yönelik yasak kararlarını kamuoyu ile paylaştı.

Paşinyan, "Türkiye'ye 6 ay geçerli olacak şekilde ağır yaptırımlar uyguladık. Bu kararımız ile Türkiye pazarı sarsılmış durumda.Eğer Azerbaycan'a destek vermekten vazgeçerlerse kararımızı tekrar gözden geçiririz" ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan hükümeti, Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından Türk ürünlerinin ülkeye girişinin 6 ay yasaklanmasına karar vermişti. Erivan hükümetinden yapılan açıklamada, “Türk ürünlerinin ülkeye girişinin yasaklanması, her şeyden önce güvenlik nedeniyle, Türkiye’nin Karabağ’da yaşananlardaki rolü sebebiyle alınmış bir karardır” ifadelerini kullanmıştı. 

İran ile anlaştılar

Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan'a perde arkasından destek veren İran ile Erivan tarafından bir anlaşma imzalandı.

Ermenistan, 2 bin 250 Türkiye menşeli ürüne ambargo uyguladığını ve bu ürünleri artık İran'dan almak istediğini bildirdi.

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Yorumlar

öküz jerome

meclislerde millet açlıktan ölüyor diyen chp neredesiniz 1-2 laf ta ermenistana etsenize?
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semih

topal keçinim kel çomarı tencere kapak misali
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