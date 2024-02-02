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Medya Türkiye karşıtı propaganda yalanlandı
Medya

Türkiye karşıtı propaganda yalanlandı

Yeniakit Publisher
2024-02-02 21:29:00 - 2024-02-02 21:58:41
Türkiye karşıtı propaganda yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İngiliz hükümetinin, mültecileri Türkiye'ye gönderme planı, İçişleri Bakanlığının raporu ile çöktü" iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir rapora atıfla medyada geniş yankı bulan, 'Türk vatandaşlarının doğdukları yere geri gönderilmelerinin güvenli olmayacağı sonucuna varıldı' şeklindeki haberler Türkiye karşıtı propagandanın ürünüdür ve doğru değildir." denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların İngiliz yönetimi tarafından yalanlandığını belirterek, "İngiltere Başbakanlık Resmi Sözcüsü, suçluların Türkiye'ye iadesine ilişkin açıklamasında, 'İnsanları Türkiye'ye geri gönderiyoruz ve geri gönderebiliriz. İngiltere ile Türkiye arasında yaptığımız anlaşmalarda herhangi bir değişiklik yok.' ifadelerini kullanmıştır. Asılsız iddialarla yürütülen Türkiye karşıtı propagandalara itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

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