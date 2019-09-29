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Türkiye karşıtı konferans yapan CHP'ye zor soru: ABD üsleri rahatsız etmiyor mu?

CHP'nin Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü "güvenli bölge" politikasına karşı düzenlediği konferansa terör örgütü YPG'ye yakın isimlerin de katılması büyük tepkiyle karşılandı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'ye "Suriye’deki 26 ABD üssü CHP’yi rahatsız etmiyor mu?" diye sordu.

29 Eylül 2019 Pazar 15:21
Türkiye karşıtı konferans yapan CHP'ye zor soru: ABD üsleri rahatsız etmiyor mu?

Bulduğu her fırsatta Türkiye karşıtı eylemlerde bulunan CHP, eylemlere bir yenisini daha ekledi. PKK ile iş birliği yapan, IMF ile gizli kapaklı görüşen, Berlin'de Türkiye karşıtı konferansa katılan CHP, bu sefer de Suriye konulu bir konferans düzenledi. Türkiye'nin güvenli bölge politikasına karşı çıkan CHP'nin konferansında YPG'ye yakın isimlerin de olması dikkat çekti.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Başta ABD olmak üzere küresel ve bölgesel bazı güçlerin cirit attığı Suriye'de, Türkiye ne zaman bir girişimde bulunsa ilk karşı ses CHP'den geliyor." İfadelerini kullandı.

Övür, CHP'li Ünal Özçevik'in konferanstaki konuşmasından bir bölüm aktararak CHP'nin Türkiye karşıtı olan herkes ile ittifak yapabileceğine dikkat çekti. Övür, "Tabloya bakar mısınız? Türkiye'nin attığı her adıma karşı çıkan CHP, ne ABD'nin varlığına itiraz ediyor, ne de bölgede ABD'yle iş tutan PKKYPG'den söz ediyor" diye yazdı.

"Gerçekten merak ediyorum, CHP hâlâ ulusal kurtuluş savaşı ruhu taşıyor mu?" diyen Mahmut Övür, "Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin önerisiyle yapılacak konutları diline dolayan Çeviköz, bırakın bölgeye binlerce TIR dolusu silah gönderilmesini, sayıları 26'yı bulan ABD üslerini bile görmüyor, görmek istemiyor. Sanki orada ABD üsleri hiç yokmuş gibi davranıyor." Dedi.

İşte Övür'ün o yazısı:

Başta ABD olmak üzere küresel ve bölgesel bazı güçlerin cirit attığı Suriye'de, Türkiye ne zaman bir girişimde bulunsa ilk karşı ses CHP'den geliyor.
Zeytin Dalı harekatında da böyle oldu, Afrin meselesinde de... Şimdi aynı şeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcısı Ünal Çeviköz, "güvenli bölge" önerisine karşı yapıyor.

Suriye meselesiyle ilgili ilk kez bir konferans düzenleyen CHP'nin meseleye nasıl yaklaştığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz'den dinleyelim:
"Türkiye nüfus mühendisliği yapıyor. Suriyelileri gönüllü olmadan gönderirse uluslararası hukuka aykırı davranmış olur. Suriye yönetimiyle görüşmeden hayata geçirilecek güvenli bölge planı Suriye'yi böler."

İlginçtir, tek parti dönemindeki uygulamalarıyla nüfus mühendisliğini en iyi bilen CHP bugün dünyanın itiraz edemediği, makul bulduğu "güvenli bölge" önerisine yüksek sesle ve akıl almaz gerekçelere dayandırarak karşı çıkıyor. Hatta "toplu konut" veya "villa" yapılıyor diye küçümseyerek. ABD bile bu kadarını yapmıyor. Ama "antiemperyalist" olduğunu söyleyen CHP yapıyor. Hem de pervasızca.

Tabloya bakar mısınız? Türkiye'nin attığı her adıma karşı çıkan CHP, ne ABD'nin varlığına itiraz ediyor, ne de bölgede ABD'yle iş tutan PKKYPG'den söz ediyor.

CHP hala o ruhu taşıyor mu?

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin önerisiyle yapılacak konutları diline dolayan Çeviköz, bırakın bölgeye binlerce TIR dolusu silah gönderilmesini, sayıları 26'yı bulan ABD üslerini bile görmüyor, görmek istemiyor. Sanki orada ABD üsleri hiç yokmuş gibi davranıyor.

Hatta daha vahim olan bir tespit yapıyor; Suriye yönetimiyle görüşülmezse yapılacak "konutların" Suriye'yi böleceğini söylüyor. Peki, ABD'nin 26 üssü Suriye'yi bölmüyor mu? Herhalde ABD, o üsleri Suriye yönetimiyle anlaşarak kurdu. Gerçekten merak ediyorum, CHP hâlâ ulusal kurtuluş savaşı ruhu taşıyor mu?

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 15:21
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. ABD

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