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Dünya Türkiye karşıtı Alman Bild'de şok! Tacizci genel yayın yönetmeni kovuldu
Dünya

Türkiye karşıtı Alman Bild'de şok! Tacizci genel yayın yönetmeni kovuldu

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde yazılarla bilinen Alman Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt'in, cinsel taciz ve mobing yaptığı gerekçesiyle görevine son verildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 16:42:00 -
Türkiye karşıtı Alman Bild'de şok! Tacizci genel yayın yönetmeni kovuldu

Alman Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt hakkında kadın çalışanlara yönelik baskı yaptığı ve tacizde bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma nihayete erdi. Cinsel taciz ve mobbing yaptığı kesinleşen Reichelt'in görevine son verildi. Bild, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı yayınlarıyla biliniyor.

Çalışanlara taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Almanya’nın en çok okunan tabloid gazetelerinden Bild’in Yayın Yönetmeni Julian Reichelt hakkında (40), aralarında kadın gazetecilerin de olduğu en az 6 çalışanı taciz ettiği ve zorbalık yaptığı iddiaları üzerine geçtiğimiz aylarda soruşturma başlatılmıştı.

Reichelt izne çıkarılmıştı

Reichelt, hakkında çıkan taciz, baskı ve zorbalık iddiaları üzerine ücretsiz izne çıkarılmıştı. Hakkındaki iddialar sonrası bir mesaj yayımlayan Reihelt, “Bild ve her konudaki duruşumuz onların hoşuna gitmediği için beni yok etmek isteyenlere karşı direneceğim” ifadesini kullanmıştı.

Bild'in sahibinden açıklama

Bild’in sahibi Axel Springer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Julian Reichelt, soruşturmanın engellemeye uğramadan ilerlemesine izin vermek için genel yayın yönetmenliğinden çekiliyor. Hakkındaki suçlamalar açıklığa kavuşturulunca yönetmenlik görevlerine yeniden başlayacak" dedi.

İşine son verildi

Alman Bild Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt'in işine, cinsel taciz ve mobbing gerekçe gösterilerek son verildi. Gazetenin yönetim kurulu Reichelt'in özel ve iş konularını birbirinden ayrı tutmadığını belirtti.

 

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Yorumlar

Çetin ÖZTÜRK

Bahse girerim CHP Onu Türkiyeye getirip en kötü ihtimalle didim belediyesine başkan yardımcısı yapar.Kollektif çalışmaya uygun biri :) :)
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