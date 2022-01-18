Türkiye kar yağışına teslim oldu! 49 ilde kar tatili

Türkiye'de Ocak ayı, etkisini iyice artırmaya başladı. Karın birçok ilimizde şiddetli şekilde yağmaya başlamasının ardından okullara da tatil verildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi. Karaloğlu, "İyi tatiller çocuklar." ifadelerini kullandı.

HATAY

Hatay genelinde sağanak ve kar nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde devam eden kuvvetli yağışlar dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Hatay genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, meteoroloji tahminler doğrultusunda yarın kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olmasının beklendiği aktarıldı. Hava şartları nedeniyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla 19 Ocak Çarşamba günü kent genelindeki okulların tamamında eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

KONYA

Konya'nın 25 ilçesinde okullara kar tatili Konya'nın 25 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle okulların tatil olduğu ilçeler şunlar: "Ahırlı, Altınekin, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak." Öte yandan, Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerine bağlı çok sayıda mahallede de eğitime 19 Ocak 2021 Çarşamba 1 gün ara verildiği bildirildi.

GİRESUN

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 7 ilçedeki tüm okullarda, 9 ilçede ise köy okullarında yarın eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez ilçe, Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarında yarın okulların tatil edildiği kaydedildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesinin, hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

TOKAT

Tokat'ın Niksar ve Yeşilyurt ilçelerinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 19 Ocak Çarşamba resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Gülyalı, Perşembe, Ünye ilçelerimizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet, Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda, Fatsa ilçemizde ise ilçe merkezi dışında kalan ve taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ELAZIĞ

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ'da etkili oldu. Kent genelinde başlayan kar yağışıyla Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, yolların açık kalması için çalışma yaptı. Valilik ise kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

GAZİANTEP

Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın da ara verildiğini belirterek, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" paylaşımında bulundu.

MALATYA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır."

KÜTAHYA

Kütahya'da kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakım evleri, özel eğitim kurslarında yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi. Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışının devam etmesi beklendiğinden 19 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti. Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

ELAZIĞ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkisini gösterdi. Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması ve olası buzlanmalara karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler kentin birçok noktasında tuzlama çalışması yürüttü. Trafik ekipleri de sürücüleri olası kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da etkili olması bekleniyor. Bu nedenle 19 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

ÇANKIRI

Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın 5 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerin, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okulların 19 Ocak çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Öğleden sonra kent merkezinde başlayan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Çapakçur Viyadüğü-Gündoğdu Kavşağı yolunda trafik akışında kar nedeniyle aksama yaşandı.

KARABÜK

Karabük kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezinde sürücüler yolda güçlükle ilerledi. Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları ve Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkiisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

ADIYAMAN

Önceki akşam sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar veren Adıyaman Valiliği, bugün eğitim ile ilgili yeni bir karar aldı. Salı ve Çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği açıklandı. Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BİLECİK

Bilecik'te sabah karşı başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı sonrası okullar tatil edildi. Bilecik Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugün öğleden sonra ve yarın tüm gün İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlar tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli personel de bu süreçte idari izinli sayılacaktır.

BURDUR

Burdur'da yarın için beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji verilerine göre il genelinde yoğun kar yağışı öngörülüyor. Buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklerden dolayı, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda eğitim 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süre ile yüz yüze yapılmayacak.

UŞAK

Uşak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde aşırı soğuk hava ve buzlanma beklendiği belirtildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki tüm okullar 1 gün tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki tüm okulların 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği bildirildi.

NİĞDE

Niğde'de yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada "Kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ADANA

Adana'nın Saimbeyli, Aladağ, Pozantı ve Karaisalı ve Tufanbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

OSMANİYE

Osmaniye'nin 2 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde öğleden sonra başlayan ve akşam etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARAMAN

Karaman'da aniden bastıran kar yağışı hayatı etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Karaman Valiliği merkez ve merkeze bağlı okulların yarın geçerli olmak üzere 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

SİVAS

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceğinden eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

KİLİS

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TUNCELİ

Tunceli İl merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, ilçelerde ise 1,5 metreye ulaştı. Valilik, İl genelinde tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği belirtildi.

TOKAT

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 19 Ocak Çarşamba resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırması ile yarın il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle 19.01.2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.

YOZGAT

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları ve buzlanma riskine karşı il genelinde yarın eğitime ara verildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 19 Ocak Çarşamba gün ara verildiğini bildirdi. Polat, açıklamasında, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını belirtti.

BURSA

Bursa'nın Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre bu gece yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; 19.01.2022 Çarşamba günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiş olup, kamuda çalışan hamile ve engelli vatandaşlarımız idari izinli sayılacaktır". denildi.

KAYSERİ

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırması ile Kayseri'nin Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

TRABZON

Trabzon'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime verilen aranın uzatıldığı açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullar nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerinde tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

DENİZLİ

Denizli'nin 11 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ocak çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çameli, Babadağ, Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak, ve Çivril ilçelerinde ise yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

DÜZCE

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının Yığılca'da devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 18 Ocak Salı (bugün) Yığılca ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.

SİNOP

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar dolayısıyla merkez ilçe ile Erfelek, Dikmen ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması da istendi.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime öğleden sonra ara verildiği belirtildi.

ISPARTA

Isparta'nın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle öğleden sonra yüz yüze eğitim yapılmayacak. Gelendost, Şarkikaraağaç, Senirkent, Yalvaç, Uluborlu ve Atabey`de öğleden sonra yüz yüze eğitime ara verildi. Eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.

AKSARAY

İl ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim, 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiğini açıklandı. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de yarın idari izinli sayılacak.

KAHRAMANMARAŞ

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba tatil edildiği duyuruldu. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacak.

AFYONKARAHİSAR

Valilikten yapılan açıklamada, yollarda meydana gelebilecek yoğun buzlanma ve don olayları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerdeki özel ve resmi okullarda eğitim öğretime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildiği belirtildi. Açıklamaya göre, il genelindeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de yarın idari izinli sayılacak.

SAKARYA

Sakarya`nın Taraklı ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime yarın ara verilecek. Taraklı Kaymakamlığı`ndan yapılan yazıyı açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle 19 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ERZURUM

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerden Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'de okullar bir gün tatil edildi. Engelli ve hamile kamu personeli ise yarın idari izinli sayılacak.

MERSİN

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerdeki okulların tatil edildiği, Gülpınar'da ise uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin yüksek kesimindeki Yeğenli, Uzuncaburç ve Ovacık mahallelerindeki ilkokul ve ortaokullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve 20 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada da kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede okullarda yarın uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi.

Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulunun kapsam dışında bırakıldığının kaydedildiği açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

BİTLİS

Bitlis merkez ve Mutki ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Yoğun kardan dolayı merkez ilçeye bağlı tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mutki Kaymakamlığı da ilçede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiğini, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin idari izinli sayılacağını duyurdu.