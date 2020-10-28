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Ekonomi Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 336 milyon lira net kar
Ekonomi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 336 milyon lira net kar

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop: - "Bankamız yılın üçüncü çeyreğinde de ekonomiye desteğini sürdürmüştür. Ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ'lerimizi destekleyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:27:37 -
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 336 milyon lira net kar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yılın 9 ayında 336 milyon lira net kar elde etti.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, üçüncü çeyrek finansal tablolarını yayımladı. Buna göre aktiflerini geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 34 artırırken bankanın, faaliyet gelirleri de yüzde 4,9 yükseldi.

Bankanın toplam aktiflerinin yüzde 79'unu oluşturan kredileri bu yılın 9 ayında geçe yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artarak 19,6 milyar TL'ye ulaştı. Yılın 9 ayında 336 milyon TL net kar elde eden bankanın sermaye yeterlilik oranı eylül ayı itibarıyla yüzde 20,2 oldu.

Salgının ekonomi üzerindeki etkilerinin giderilmesi amacıyla ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikaları destekleyen ve kademeli normalleşme döneminde aktif rol alan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın brüt takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı ise, geçen yılın aynı dönemine göre 0,27 puanlık değişimle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 0,54 düzeyinde gerçekleşti.


- Normalleşme döneminde sürdürülebilir kalkınmaya tam destek


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, koronavirüs salgının etkilerinin hissedildiği ikinci çeyrek dönemiyle beraber sürdürülebilir kalkınmaya ve salgının ekonomik etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlere hız verdiklerini belirtti.

Ekonomi yönetimi tarafından salgının olumsuz etkilerini gidermek için uygulanan kapsamlı ve destekleyici maliye politikaları ve Merkez Bankası'nın finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişini devam ettirmek adına aldığı tedbirler çerçevesinde, banka olarak üstüne düşen sorumluluğun farkında olduklarını ifade eden Öztop, şunları kaydetti:

"Üçüncü çeyrek döneminde de kalkınma finansmanı kuruluşlarından temin edilen uluslararası kaynaklar, ülkemizin üretim potansiyelinin artırılması ve koronavirüs salgınının ekonomik faaliyet ve istihdam üzerindeki etkilerinin dengelenmesi için büyük önem arz ediyor. Bankamızın bu dönemde kazandırdığı kaynaklarla üretim yapan işletmelere can suyu sağladık. Bankamız yılın üçüncü çeyreğinde de ekonomiye desteğini sürdürmüştür. Merkez Bankası kaynaklı 18 milyar TL'lik 10 yıla kadar vadeli Yatırıma Destek TL kredisi ile Yeni Ekonomi Programı'nda önceliklendirilen sektörlerde faaliyet gösteren imalat sanayi firmalarını uygun koşullarda desteklemeye başladık. Ayrıca koronavirüs salgınının ekonomik faaliyet ve istihdam üzerindeki etkilerinin dengelenmesi için ağustos ayında Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan temin ettiğimiz 300 milyon dolar tutarındaki Kovid-19 kredisinin ardından, Dünya Bankası ile 250 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzaladık. Bu krediler aracılığıyla ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ'lerimizi destekleyeceğiz."

Öztop, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırımlara sağladığı kredi desteğiyle, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın, sorumlu bankacılık anlayışı ve sürdürülebilir kalkınma odağı ile sahip olduğu sermayeyi en verimli şekilde kullanarak ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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