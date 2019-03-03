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Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası

Antalya'da başlayan şampiyonada 72 kadın sporcu mücadele ediyor - TSF Başkanı Gülkız Tulay: "Türk kadınının satranç anlamında gelecekte çok daha iyi yerlerde olması için çalışıyoruz"

03 Mart 2019 Pazar 15:58
Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası

ANTALYA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen 2019 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı.

Antalya'nın Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye ile KKTC'den yaklaşık 72 kadın sporcu mücadele ediyor.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, açılışta yaptığı konuşmada, yıllardan beri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen haftada bu organizasyonu yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Kadın sporcuların çok yoğun okul ve iş yaşamından vakit ayırıp şampiyonaya katıldığını belirten Tulay, "Şampiyonanın sponsoru Arzum'a 11 yıldır Türk kadın satrancına verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Türk kadınının satranç anlamında gelecekte çok daha iyi yerlerde olması için çalışıyoruz. Çok daha güzel projelerle bunu daha güçlü hale getirmek, elbette federasyon olarak hedeflerimizden birisidir." diye konuştu.

Konuşmasının ardından şampiyonanın ilk hamlesini yapan Tulay, tüm masaları dolaşarak sporculara başarılar diledi.

Şampiyona, 9 Mart'ta sona erecek.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:58
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