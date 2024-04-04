Türkiye kaçıncı sırada? Gazze’ye en çok yardım yapan ülkeler belli oldu

COGAT'ın 31 Mart verilerine göre, İsrail'in engellemelerinin devam ettiği ve girişine çok az miktarda izin verdiği yardımlarda yüzde 26'lık insani yardım oranıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilk sırada yer aldı. Yardımların yüzde 23'ünü gönderen Türkiye, en fazla yardım yapan ikinci ülke oldu.

Türkiye'yi yüzde 16'yla Suudi Arabistan, onu da yüzde 8'le Katar izledi.

COGAT'ın aynı tarihte yaptığı paylaşıma göre, 26 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilen toplam 21 ambulanstan 9'u Türkiye tarafından bağışlanırken Türkiye, bu konuda ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi 8 ambulansla Kuveyt takip etti.

Türkiye, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Mısır ile koordinasyon halinde Gazze'ye kapsamlı insani yardım ulaştırmaya devam ediyor.

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İsrail, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze’ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları dikkate almıyor.

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında, Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.