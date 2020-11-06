Türkiye İzmir için tek yürek

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'dan İzmir'deki depremzedelere 390 koli gıda malzemesi gönderildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu koordinesinde başlatılan kampanya kapsamında 390 gıda kolisi oluşturuldu.

Yardım malzemelerinin yüklendiği tır, Kütahya OSB Müdürlüğü binası önünden dualarla İzmir'e uğurlandı.

Vali Ali Çelik, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Türk milletinin her türlü felaketi ve zorluğu birlikte aştığını, İzmir'de yaşanan zorluğun da birlikte aşılacağını söyledi.



Devletin, depremin olduğu ilk andan itibaren İzmir'de gereken her türlü tedbiri aldığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:



"Bizler hep beraber yüreklerimizle, burada çalışan kamu görevlilerinin hızla İzmir'e intikali ve organizasyonuyla İzmir'in yanında olduk. Bu süreçte organize sanayi bölgesindeki iş adamları da bu işin paydası oldular ve İzmir'e bir yardım tırı hazırladılar. Simav, Domaniç ve Pazarlar ilçelerimizden İzmir'e yardım tırlarımız gönderildi. İl merkezimizden iş adamlarımız, böyle bir yardım tırını bölgeye gönderiyor. Amacımız, birlik ve beraberliğimizi yüreklerde takip ettiğimizin bilinmesi."