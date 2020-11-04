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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:26:47 -
Türkiye İzmir için tek yürek

MERSİN (AA) - Mersin'den, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, oda, dernekler, iş insanları ve vatandaşların desteğiyle ilaç, kuru ve yaş gıda, giyecek, battaniye ve depremzedelerin kullanabileceği eşyalar toplandı.

Yardım malzemelerini taşıyan 6 tır, deprem bölgesine gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Yaraların sarılması için belediyemiz tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür ediyorum. Orada yaşayan vatandaşlarımız yalnız olmadıklarını bilsinler." ifadesini kullandı.


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