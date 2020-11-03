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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-03 19:07:19 -
Türkiye İzmir için tek yürek

BALIKESİR (AA) - Sındırgı Belediyesi, Türk Kızılay ve vatandaşların yardımıyla toplanan gıda ve temizlik maddeleri gibi yardımlar, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, belediye binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, İzmir depreminin herkesi derinden etkilediğini söyledi.

Balıkesir ve Sındırgı olarak her zaman deprem ve diğer doğal afetlerde duyarlı bir millet olduklarını ifade eden Yavaş, "İzmir'deki irtibatlarımızla ihtiyaç hissettikleri, özellikle su, hijyen malzemeleri, temizlik malzemelerini İzmir'e göndermek için araçlarımıza yüklüyoruz. İzmirli kardeşlerimizin yanında olma hissiyatı bizi mutlu ediyor. Burada Kızılay, İHH, Sındırgı Belediyesi ve vatandaşlarımızın katkıları çok büyük. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz de zaten ilk andan itibaren hem aşevi hem de kurtarma ekipleri olarak orada olayın içerisinde." diye konuştu.

Yavaş, depremzedelerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Böyle sıkıntılı durumları, doğal afetleri ülkemizin başından, bütün dünyadan uzak eylesin." dedi.


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