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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:59:37 -
Türkiye İzmir için tek yürek

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İzmir'deki depremzedelere gönderilen yardımlara ilişkin, "Bin çadır, 1200'er adet battaniye ve yastık gönderdik." dedi.

Vali Çiçek ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ataköy Mahallesi'nde yapımı devam eden parkta incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de yaşanan depremin ardından Valilik ve Belediye Başkanlığı iş birliğinde, AFAD koordinasyonunda ilk yardımları gönderdiklerini söyledi.

Afyonkarahisarlı yardımseverlerin de İzmir için yapılacak kampanyada yer almak istediğini aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Bölgede nelere ihtiyaç duyulduğunu yardımseverlerimize ilettik. İlk etapta enkaz çalışmalarında kullanılması için araç ve arama kurtarma ekipleri üzerine yoğunlaştık. 6 aracımız ve 30 arama kurtarma personelimizi deprem bölgesine gönderdik. Yine, bin çadır, 1200'er adet battaniye ve yastık gönderdik. Ayrıca günlük bin kişiye yemek verebilecek aşevi hizmeti deprem bölgesine ulaştı. Şu anda orada bu hizmet veriliyor."

Çiçek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) üzerinden toplanan yardımların da deprem bölgesine gönderileceğini aktardı.

Afyonkarahisarlıların İzmir'deki depremi yüreklerinde hissettiğini anlatan Çiçek, "Bizim şehrimiz de deprem bölgesinde yer alıyor. Daha önceki yıllarda depremleri yaşamış bir iliz. Dolayısıyla İzmir'i en iyi anlayacak kentlerden biriyiz. Allah'tan, ülkemize bir daha böyle kötü olayları yaşatmamasını niyaz ediyoruz." diye konuştu.

- "Kentte 6 katın üzerine ruhsat vermeyeceğiz"

Belediye Başkanı Zeybek de İzmir'den gelecek her türlü talebe yanıt vermeye hazır olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz, Türk Kızılay ile İzmir'de sıcak yemek konusunda hizmet vermeye başladı. Depremin ne zaman olacağı bilinmez. Bizim tedbirlerimizi zamanında almamız gerekiyor. Bu yüzden 2 Kasım'da yaptığımız meclis toplantımızda da Afyonkarahisar'da yatay mimariyi öne çıkarmak için kentte 6 katın üzerine ruhsat vermeme kararı aldık. Bu önemli hususu şehrimizde tavizsiz bir şekilde uygulayacağız. Ancak önceden ruhsat almış kişilerin yasal haklarına dokunmayacağız."

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