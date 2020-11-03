Türkiye İzmir için tek yürek

İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi, İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgeye 2 tır temizlik ve hijyen malzemesi gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremin olduğu gün Tuzla Kent Konseyi Arama Kurtarma Ekibi bölgeye gönderildi.

Daha sonra ise bölgeye temizlik ve hijyen malzemesi gönderimi için harekete geçildi. 1350 koli temizlik ve hijyen malzemesi Tuzla Gençlik Merkezi öğrencileri ve Kızılay gönüllüleri tarafından 2 günde hazırlandı.

Tuzla Kızılay Şubesi ve P&G Türkiye iş birliğiyle 2 tır malzeme, Tuzla Belediyesi önünden dualar ile deprem bölgesine uğurlandı.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla'dan daha önce birçok deprem bölgesine yardım gönderdiklerini belirterek, "Elazığ depreminden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak için Suriye'de yaşanan insanlık dramını bir nebze olsun hafifletmek için çok yardım tırı gönderdik. Bu sefer kalbimiz, yüreğimiz İzmir için atıyor." ifadesini kullandı.



Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise Türkiye'deki diğer afetlerde olduğu gibi İzmir'de yaşanan deprem sonrasında da tüm kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde yardımların toplandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimizin yanında olmak için böyle bir tır yolluyoruz. Rabbim bir daha bu afetleri göstermesin. İzmir'e 'geçmiş olsun' diyoruz. Özellikle de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kurtulanlar bizim umudumuzu daha da artırıyor. Ama her deprem neticesinde binaları yenilemenin ve depreme hazırlamanın ne kadar önemli olduğunu bir defa daha anlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesin tedbirli ve geleceğe dair hazırlıklı olması gerekiyor."

Tuzla Kızılay İlçe Başkanı Sebahattin Demirci de İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, bir daha böyle bir felaket yaşanmamasını temenni etti.

Bu arada İzmir'e gidecek yardım tırlarını yola çıkmadan önce belediye binası önünde gören vatandaşlardan Enes Yılmaz da bölgeye gönderilmek üzere 10 paket maske ve 10 litre dezenfektan desteğinde bulundu.























