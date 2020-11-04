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Aktüel Türkiye İzmir için tek yürek
Aktüel

Türkiye İzmir için tek yürek

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:06:34 -
Türkiye İzmir için tek yürek

YOZGAT (AA) - Yozgat'tan, İzmir'deki afetzedelere 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında, kaymakamlıklar, belediyeler, STK'ler ve vatandaşların katkılarıyla yardım toplandığı belirtildi.

İçerisinde 1502 gıda kolisi, 1258 battaniye ve su bulunan 2 yardım tırının İzmir'e uğurlandığı aktarılan açıklamada, kampanyanın devam ettiği ve yardımların toplandıkça tırlarla gönderileceği kaydedildi.

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