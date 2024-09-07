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Spor Türkiye - İzlanda milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi 2. maç!
Spor

Türkiye - İzlanda milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi 2. maç!

Yeniakit Publisher
2024-09-07 10:11:00 -
Türkiye - İzlanda milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi 2. maç!

Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele eden ay-yıldızlılar, ikinci mücadelesine İzlanda karşısında çıkacak. Ay-yıldızlıların Galler mücadelesinin ardından İzlanda maçının tarihi merak ediliyor. Peki Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye - İzlanda maçının tarihi.

Uluslar Ligi’nde ilk maçına Galler karşısında çıkan ay-yıldızlılar, grupta ikinci mücadelesinde İzlanda ile kozlarını paylaşacak. UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele eden A Milli Futbol takımımız bu grupta İzlanda'nın ardından Karadağ ile karşılaşacak. A Milli Takımı İzlanda'yı iç sahada konuk edecek. Galler ile Türkiye arasındaki karşılaşmanın kalan süresinde de gol sesi çıkmadı. Kritik karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

TÜRKİYE-İZLANDA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

Galler karşısında forma giyen ay yıldızlılar 0-0 berabere kalırken, gözler bir diğer karşılaşmaya çevrildi. Türkiye İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

A Milli Futbol Takımı'nın 4'üncü Grup'taki karşılaşmaları ve maçların saatleri şöyle:

9 Eylül 2024 / 21.45: Türkiye - İzlanda

 

11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ

 

14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye

 

16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

 

19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

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