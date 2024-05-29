'Türkiye iyi ki F-35 almamış' dedirten bir olay daha! Gece yarısı gündem altüst oldu
Son dönemde birçok sorun ile gündeme gelen ABD'nin F-35 savaş uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra düştü.
ABD’nin New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde bir savaş uçağı kalkış esnasında düştü. Kısa sürede alevler büyüyen olay yerine ekipler sevk edildi.
ABD ordusuna ait savaş uçağı F-35 Albuquerque Uluslararası Havaalanı’nda kalkış esnasında düştü.
O anlar cep telefonlarıyla kaydedilirken pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp uçaktan ayrıldığı aktarıldı.
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