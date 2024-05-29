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Gündem 'Türkiye iyi ki F-35 almamış' dedirten bir olay daha! Gece yarısı gündem altüst oldu
Gündem

'Türkiye iyi ki F-35 almamış' dedirten bir olay daha! Gece yarısı gündem altüst oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-29 00:32:00 -
'Türkiye iyi ki F-35 almamış' dedirten bir olay daha! Gece yarısı gündem altüst oldu

Son dönemde birçok sorun ile gündeme gelen ABD'nin F-35 savaş uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra düştü.

ABD’nin New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde bir savaş uçağı kalkış esnasında düştü. Kısa sürede alevler büyüyen olay yerine ekipler sevk edildi.

ABD ordusuna ait savaş uçağı F-35 Albuquerque Uluslararası Havaalanı’nda kalkış esnasında düştü.

O anlar cep telefonlarıyla kaydedilirken pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp uçaktan ayrıldığı aktarıldı.

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Yorumlar

Şeyh Şamil bu

Milet deli gibi f35 sevdasındayken 15 senedir almayın çıkın bu projeden diyen bizdik. Geçmiş yorumlara bakın . Yanılmamışız şükür.

Tam algi basligi ????

Turkiye oyiki almamis degil bizi projeden kovdular . Paranizda avcunuzu yalayin defiler dusikodeli f16 parcalarini alabilmek icin it gibi yalakalik yapiyo akp
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
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