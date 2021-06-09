Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
Milli maç canlı izle | Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer alan Türkiye, ilk maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye İtalya maçı hangi gün? Türkiye İtalya maçı hakemi kim?
Geçen yıl koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen EURO 2020, bu yıl aynı isimle düzenlenecek. 11 Haziran’da başlayacak turnuva 11 Temmuz’da sona erecek. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman?
Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
EURO 2020 11 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Turnuvanın ilk gününde A Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, İtalya ile karşılayacak. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Mücadele TRT ekranlarından naklen yayımlanacak.
Türkiye ile İtalya arasında oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçını, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Kevin Blom da video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Stephanie Frappart olacak.