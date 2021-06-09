Türkiye İtalya maç saati ve yayın kanalı merak konusu oldu. EURO 2020 açılış maçı için geri sayım sona ererken, bu maçın açılış müsabakası olması haricinde pek çok ilklere sahne olacak. Peki, televizyon ekranlarından izleyeckeler için Türkiye İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Türkiye İtalya maç saati ve maç yayın kanalı...

Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda saat kaçta oynanacak?

Türkiye - İtalya karşılaşması 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00’da başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan mücadele TRT 1’den yayınlanacak. Türkiye ve İtalya 9. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında oynanan 8 maçta İtalya 5 kez kazanırken 3 maç berabere bitti.

Türkiye - İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie görev alacak.

EURO 2020 A GRUBU MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)