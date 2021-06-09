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Spor Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda saat kaçta oynanacak?
Spor

Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda saat kaçta oynanacak?

Avrupa Futbol Şampiyonası 2020 (EURO 2020) Türkiye - İtalya mücadelesi ile başlayacak. Türkiye - İtalya karşılaşmasının turnuvanın açılış maçı olması nedeniyle dünyadaki çoğu futbolsever tarafından takip edilmesi bekleniyor. Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-06-09 20:34:00 -
Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda saat kaçta oynanacak?

Türkiye İtalya maç saati ve yayın kanalı merak konusu oldu. EURO 2020 açılış maçı için geri sayım sona ererken, bu maçın açılış müsabakası olması haricinde pek çok ilklere sahne olacak. Peki, televizyon ekranlarından izleyeckeler için Türkiye İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Türkiye İtalya maç saati ve maç yayın kanalı...

Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda saat kaçta oynanacak?

Türkiye - İtalya karşılaşması 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00’da başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan mücadele TRT 1’den yayınlanacak. Türkiye ve İtalya 9. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında oynanan 8 maçta İtalya 5 kez kazanırken 3 maç berabere bitti.

Türkiye - İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie görev alacak.

EURO 2020 A GRUBU MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

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