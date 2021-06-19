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Spor Türkiye İsviçre maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
Spor

Türkiye İsviçre maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Türkiye’nin maçı ne zaman? Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu son maçında Türkiye, İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu mücadelenin ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, milli takım grubundan nasıl çıkar?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 12:21:00 -
Türkiye İsviçre maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası’na kötü başlayan Türkiye, gruptaki son maçında İsviçre ile karşılaşacak. İlk maçında İtalya’ya ikinci maçında da Galler’e 2-0 yenilen Türkiye’de hedef mutlak 3 puan. Peki, Türkiye İsviçre maçı ne zaman?

Türkiye İsviçre maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında 20 Haziran Pazar günü İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekipte Umut Meraş, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor. A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile Galler, TSİ 19.00'da Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

 

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