Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta?
İsviçre Türkiye maçı, A Milli Takım için EURO 2020 grup mücadelesindeki son karşılaşma olacak. İlk iki karşılaşmada istediği sonuçları alamayan A Milli Takımımız, son karşılaşmada İsviçre karşısında tüm kozlarını oynayacak. Peki, Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta?
EURO 2020 A grubu üçüncü maçında Türkiye İsviçre karşı karşıya gelecek. İlk iki maçında sahada mağlubiyetle ayrılan Türkiye, son maçında İsviçre karşısında kazanarak en iyi üçüncü olarak üst tura çıkma şansını devam ettirmek istiyor.
Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta?
EURO 2020 son mücadelesinde İsviçre, Türkiye ile karşılaşacak. 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenecek.
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre'yi 3-0 yendi.
Turnuvanın ev sahiplerinden İtalya, başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan A Grubu ikinci maçında, İsviçre ile karşılaştı.
26. dakikada sağ kanattan atağı sürükleyen Berardi, son çizgiye kadar inip topu ortaya çıkardı. Geriden gelen Locatelli, altı pasta topa dokunarak İtalya'nın 1-0 öne geçmesini sağladı.
Locatelli, 52. dakikada kendisinin ve İtalya'nın 2. golünü kaydetti. Barella'nın pası sonrası kaleyi cepheden gören Locatelli, ceza yayından yaptığı vuruşla topu kaleci Sommer'in bakışları altında filelere gönderdi.
İtalya, Immobile'nin 89. dakikada ceza sahasının dışından attığı golle mücadeleyi 3-0 kazandı.
Gol yemeden üst üste 10. galibiyetini alan İtalya, grupta 2'de 2 yaparak EURO 2020'de son 16 turuna çıkmayı garantileyen ilk takım oldu.