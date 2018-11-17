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Türkiye - İsveç maçının ilk 11'leri belli oldu

A Milli Takımın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İsveç ile oynayacağı karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 19:07
Türkiye - İsveç maçının ilk 11'leri belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup mücadelesinde İsveç ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'nundan Istvan Kovac yönetecek. Kovac'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

TÜRKİYE: Sinan - Zeki Çelik, Serdar, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Cengiz, Mahmut, Yunus, Hakan, Cenk

İSVEÇ: Olsen - Lustig, Lindelöf, Grangvist, Olsson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Berg, Johansson, Claesson

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 19:07
  1. Türkiye A Milli Futbol Takımı
  2. UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup
  3. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
  4. İsveç
  5. ilk 11'ler belli oldu

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