Türkiye-İsveç maçının biletlerin tamamı satıldı

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ve saat 20.00'de başlayacak Türkiye-İsveç maçının satışa çıkan tüm biletlerinin tükendiği ifade edildi.

Açıklamada, karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Konyalılar olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür edildiği kaydedildi.