Türkiye-İsveç maçının biletlerin tamamı satıldı
Milli Futbol Takımı'nın Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 17 Kasım Cumartesi günü İsveç ile Konya'da oynayacağı maçın bilet satışı sona erdi.13 Kasım 2018 Salı 19:15
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ve saat 20.00'de başlayacak Türkiye-İsveç maçının satışa çıkan tüm biletlerinin tükendiği ifade edildi.
Açıklamada, karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Konyalılar olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür edildiği kaydedildi.
YORUM YAZ