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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), istihdam endeksi 4’üncü çeyrekte azaldığını açıkladı

İstihdam endeksi 2018 yılı 4’üncü çeyreğinde yüzde 5,6 azaldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:15
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), istihdam endeksi 4’üncü çeyrekte azaldığını açıkladı

İstihdam endeksi 2018 yılı 4’üncü çeyreğinde yüzde 5,6 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı 4’üncü çeyrek (Ekim-Aralık) işgücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, 2018 yılı 4’üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,9, inşaat sektöründe yüzde 16,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 5,0 azaldı.

 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 7,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,3 azaldı.



Çalışılan saat endeksi yüzde 8,4 azaldı

 

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, 2018 yılı 4’üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,1, inşaat sektöründe yüzde 22,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,1 azaldı.

 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,0, inşaat sektöründe yüzde 8,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 azaldı.



Brüt ücret-maaş endeksi yüzde 12,0 arttı

 

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, 2018 yılı 4’üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 16,3 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,5 arttı.

 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,0 arttı, inşaat sektöründe yüzde 5,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,0 arttı.



Saatlik işgücü maliyeti endeksi yüzde 23,0 arttı

 

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2018 yılı 4’üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 24,8, inşaat sektöründe yüzde 29,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 19,2 arttı.

 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,4, inşaat sektöründe yüzde 4,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 arttı.



Saatlik kazanç endeksi yüzde 22,3 arttı

 

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi, 2018 yılı 4’üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 23,9, inşaat sektöründe yüzde 27,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 18,7 arttı.

 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,1, inşaat sektöründe yüzde 3,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,1 arttı.



Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 26,9 arttı

 

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2018 yılı 4’üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 29,9, inşaat sektöründe yüzde 35,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 21,9 arttı.

 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,0, inşaat sektöründe yüzde 8,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,5 arttı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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