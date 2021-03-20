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Gündem Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi mi? İstanbul Sözleşmesi fesh edildi mi?
Gündem

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi mi? İstanbul Sözleşmesi fesh edildi mi?

Ülkemizde uzun müddet tartışmalara neden olan ve aile ahlakını bozma iddiaları ile gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi’nden ülkemizin çekildiği söyleniyor. Peki Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi mi? İstanbul Sözleşmesi fesh edildi mi? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-20 02:23:00 -
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi mi? İstanbul Sözleşmesi fesh edildi mi?

Bir süredir ülke gündemine sık sık gelen İstanbul Sözleşmesi, tartışmalara sebep oluyordu. Aileyi yıkma, ahlakı bozma faaliyetlerinin sebeplerinden biri olarak iddia edilen İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile feshedildi. 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde:

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