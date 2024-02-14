Türkiye İşçi Partisi, Çankaya için İrfan Değirmenci'yi aday gösterdi
Ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolaşan İrfan Değirmenci Türkiye İşçi Partisi'nin Çankaya adayı oldu.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Türkiye İşçi Partisi, Ankara'nın Çankaya ilçesinde belediye başkan adayını açıkladı.
TİP, aday olarak ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolaşan İrfan Değirmenci'yi duyurdu.
Medya
Halk Tv'de ortalık karıştı! İsmail Küçükkaya ile İrfan Değirmenci birbirine girdi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sosyal Medya
İrfan Değirmenci ve Ayşenur Arslan'ın 'balkon' hayali patladı! Sosyal medyayı sallayan video