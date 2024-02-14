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Gündem Türkiye İşçi Partisi, Çankaya için İrfan Değirmenci'yi aday gösterdi
Gündem

Türkiye İşçi Partisi, Çankaya için İrfan Değirmenci'yi aday gösterdi

Yeniakit Publisher
2024-02-14 19:38:00 - 2024-02-14 19:41:35
Türkiye İşçi Partisi, Çankaya için İrfan Değirmenci'yi aday gösterdi

Ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolaşan İrfan Değirmenci Türkiye İşçi Partisi'nin Çankaya adayı oldu.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Türkiye İşçi Partisi, Ankara'nın Çankaya ilçesinde belediye başkan adayını açıkladı.

TİP, aday olarak ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolaşan İrfan Değirmenci'yi duyurdu.

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