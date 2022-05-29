Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlara göre 111 koruma ve güvenlik görevlisi ile 89 destek personeli (aşçı, temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alınacaktır.



Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.



2. Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.



3. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak,



Özel Şartlar ve Açıklamalar



Koruma ve Güvenlik Personeli

1.Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2. 2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3. Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. (Not: Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı veya Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasının tam ve okunaklı bir şekilde ön ve arka yüzlerinin ikisini birden Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

4. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.

5. Erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisinin boyunun 170 cm'den, Kadın Koruma ve Güvenlik Görevlisinin boyunun ise 160 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

6. Gece ve gündüz iç-dış mekânda vardiyalı sistemde ve her türlü hava şartlarında çalışmaya engel durumu olmamak ve bu şartlarda çalışmayı kabul etmek.



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