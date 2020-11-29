Türkiye, İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin Tahran'daki silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüldük. Bu iğrenç cinayeti kınıyor, İran hükümetine ve merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin bölgedeki barış ve huzuru bozmaya yönelik her türlü girişimi ve failleri veya hedefleri ne olursa olsun her türlü terörizme karşı şu şekilde açıklaması kayıtlara geçti:

"Bu doğrultuda, söz konusu eylemi gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor, tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz."