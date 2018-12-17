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Türkiye, İran ve Rusya, yarın Cenevre'de ilan edecek!

Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran DışişleriBakanları'nın, yarın Cenevre'de bir araya geleceği bildirildi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:50
Türkiye, İran ve Rusya, yarın Cenevre'de ilan edecek!

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının, yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde yeni anayasayı yazacak komiteyi ilan etmesi bekleniyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) ofisinde, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın başkanlık edeceği toplantıda, dörtlünün Anayasa Komitesi'nin kurulduğunu ilan etmesi bekleniyor.

Anayasa Komitesi 15 kişiden oluşacak

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı çerçevesinde siyasi geçiş sürecinde Suriye anayasasının yeniden yazılması öngörülmüştü. Ocak 2018'de Soçi'de yapılan Ulusal Diyalog Kongresi'nde BM, Türkiye, İran ve ev sahibi Rusya'nın temsilcileri ile Suriyeli taraflar, bir Anayasa Komitesi oluşturulması kararını almıştı.

150 kişiden oluşacak Anayasa Komitesi'nde rejim ve muhalifler 50'şer kişi belirlerken, De Mistura da son 50 kişiyi Suriyeli aydın ve sivil toplum temsilcileri arasından seçecekti.

İlk 50'şer kişilik grup üzerinde nispeten kısa sürece uzlaşan taraflar, son grup konusunda rejimin uzlaşmaz tavrı nedeniyle anlaşmazlık yaşamıştı.

De Mistura, sene boyunca Cenevre'de garantör ülkeler, rejim ve muhalefet heyetleriyle toplantılar yaparken, Türk, Rus ve İranlı yetkililer, komiteyi oluşturacak isimler üzerinde anlaşmak için birçok kez bir araya gelmişti.

Türkiye, görüşmeler boyunca komitenin "dengeli ve muteber" nitelikte olması gerektiğini vurgulamıştı.

İstanbul'da 27 Ekim'de düzenlenen Suriye Zirvesi'nde Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderleri, komitenin 31 Aralık'a kadar kurulması konusunda mutabık kalmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:50
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. İran
  4. Rusya
  5. Cenevre
  6. Suriye Krizi
  7. Birleşmiş Milletler

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