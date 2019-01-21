0553 313 94 23

Türkiye-İran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı yarın yapılacak

Türkiye-İran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı, MÜSİAD Van Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek- Toplantıda, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı yetkilileri, İranlı iş insanlarına Türkiye’de yatırım fırsatlarını anlatacak

21 Ocak 2019 Pazartesi 15:15
Türkiye-İran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı yarın yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye-İran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı, yarın MÜSİAD Van Şubesi ev sahipliğinde Van’da yapılacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı, yarın MÜSİAD Van Şubesi ev sahipliğinde Van’da gerçekleştirilecek.

Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Uluslararası İlişkiler & Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin ile 100'e yakın Türk ve İranlı iş insanı katılım gösterecek.

Protokol konuşmaları ile başlayacak program, Türk İranlı İş insanlarının birebir görüşmeleri ile devam edecek. Pek çok sektörden firmanın katılımları gerçekleşecek program, MÜSİAD Van Şubesi Genel Kurulu ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Toplantıda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) yetkilileri İranlı iş insanlarına Türkiye’de yatırım fırsatlarını anlatan bir sunum yapacak.

İran'la 2018 yılında 8,76 milyar dolarlık dış ticaret hacmi gerçekleştirildiği ve iki ülke arasındaki yatırımların ve turizmin gün geçtikçe geliştiği vurgulanan açıklamada, Türkiye-İran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı’nın her iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da artırmaya yönelik iyi bir fırsat olarak göze çarptığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeki Güvercin, MÜSİAD olarak Türkiye ile İran arasındaki ticareti artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, düzenleyecekleri Türkiye-İran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı’nın iki ülke ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Güvercin, yıl sonuna kadar İran ile ikili ticari ilişkileri artıran bu gibi etkinlikleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, MÜSİAD’ın Tahran ve Tebriz’de temsilciliklerinin bulunduğunu ve İran’da faaliyet gösteren önemli sivil toplum kuruluşları ile ikili iş birliği anlaşmaları olduğunu vurguladı.

MÜSİAD olarak İran’a verdikleri önemin altını çizen Güvercin, Türkiye-İran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı’na da destek veren İran Central Chamber Of Cooperative ve TBMM İran Dostluk Grubu’nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 15:15
  1. Müsiad

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları genişletti
    1. AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları..
    2. Financial Times, İstanbul'da yaşamak..
    3. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    4. TCMB döviz kurları
    5. Schneider Electric, yeni nesil çalışma..
    6. Galatasaray, Boluspor maçına hazır
    7. CHP'li Eren Erdem'e şok! Yine reddedildi
    8. Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan..
    9. TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat..
    10. Makedonlar yazdı: Olcay Adın ile..
    11. 15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis..
    12. Darbe girişimi sırasında hava..
    13. Khimki'de Bartzokas dönemi sona erdi
    14. İşte darbeyi yöneten hainler için..
    15. 15 Temmuz'da pilotlara bombalama..
    16. Muğla'da şiddetli yağış
    17. Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde..
    18. Suriye'deki saldırıda ABD kayıp vermedi
    19. Moro Müslümanları referandumu tamamladı
    20. Hamas ve FDHKC İsrail'in Suriye'ye..
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!