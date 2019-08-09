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Türkiye-İran 51. Alt Güvenlik Komite Toplantısı yapıldı

Türkiye ile İran arasındaki 51.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:06
Türkiye-İran 51. Alt Güvenlik Komite Toplantısı yapıldı

Türkiye ile İran arasındaki 51. Alt Güvenlik Komite Toplantısı, İran’ın Urumiye şehrinde gerçekleştirildi.


Hakkâri Valisi İdris Akbıyık başkanlığındaki Türk heyeti ile Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammadizade başkanlığında İran heyeti arasında Urumiye Ticaret Odasının toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda iki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıda alınan kararlar daha sonra karşılıklı olarak imzalanarak protokol halinde getirildi. İyi dileklerin temenni edildiği toplantı sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.


Daha sonra Vali İdris Akbıyık, Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammadizade ve beraberindeki heyet ile birlikte Urumiye Şehir Müzesini gezerek, burada sergilenen tarihi eserleri yakından inceleyerek bilgi aldılar.


Urumiye çarşısını da gezerek esnaflarla sohbet eden Vali İdris Akbıyık, Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammadizade ve beraberindeki heyet üyeleri, daha sonra İran’ın Tebriz şehrini ziyaret ettiler ve Tebriz Kapalı Çarşısını gezdiler.


Toplantıya; Vali İdris Akbıyık’ın yanı sıra Urumiye Başkonsolosu Osman Peşmen, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Veli Yılmaz, İl Emniyet Müdür Vekili Talat Eryılmaz, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hasan Koyuncu, 3. Piyade Tümen Komutanlığı Harekât Plan Subayı Piyade Binbaşı Arif Ferah, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Remzi Özkül ve Esendere Gümrük Müdür Vekili Olgun Toprakçı katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:06
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