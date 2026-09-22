Gümüşte tarihi ralli kapıda!
İsviçre merkezli banka UBS, gümüş fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir öngörüde bulundu. Banka, gümüşün ons fiyatının önümüzdeki bir yıl içinde 80 dolara kadar yükselebileceğini tahmin etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsviçre merkezli banka UBS, gümüş fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir öngörüde bulundu. Banka, gümüşün ons fiyatının önümüzdeki bir yıl içinde 80 dolara kadar yükselebileceğini tahmin etti.
UBS, gümüşün altınla artan fiyat korelasyonunun yanı sıra yapay zeka yatırımlarındaki büyümenin de değerli metale yönelik talebi destekleyebileceğini belirtti. Gümüş fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketliliğin ardından gözler büyük bankaların yeni tahminlerine çevrildi.
İsviçreli banka UBS, 18 Eylül'de 66,50 dolar seviyesinde bulunan gümüşün ons fiyatının önümüzdeki bir yıl içinde 80 dolara kadar çıkabileceğini öngördü. Bankanın tahminlerine göre gümüşün ons fiyatı Aralık 2026'da 70 dolara, Mart ve Haziran 2027'de 75 dolara, Eylül 2027'de ise 80 dolara ulaşabilir.
"ALTININ DAHA YÜKSEK OYNAKLIĞA SAHİP BİR VERSİYONU" UBS, gümüşteki yükseliş beklentisinin arkasında altın fiyatlarını destekleyen gelişmelerin de bulunduğuna dikkat çekti. Mali kaygılar ve ABD dolarının uzun vadeli görünümüne ilişkin risklerin her iki değerli metale yönelik yatırımcı ilgisini destekleyebileceği belirtildi.
UBS stratejisti Dominic Schnider, "Gümüş, altını yakından takip etmeye devam ediyor ve altın-gümüş korelasyonu son yılların en yüksek seviyelerine yakın" ifadelerini kullandı. Gümüşün sanayide yaygın olarak kullanılmasına rağmen son dönemdeki fiyat hareketlerinin altınla güçlü bir bağlantı gösterdiğini belirten Schnider, metalin "altının daha yüksek oynaklığa sahip bir versiyonu" gibi işlem gördüğünü ifade etti.
"RİSK DENGESİ ORTA VADEDE YÜKSEK FİYATLARA YÖNELİK" UBS'in olumlu tahminine rağmen gümüş fiyatlarının önünde bazı riskler bulunuyor. Fed'in beklenenden daha sıkı bir para politikası izlemesi, küresel ekonomik büyümenin belirgin şekilde zayıflaması veya sanayiden gelen gümüş talebinin tahminlerden daha sert düşmesi fiyatlar üzerinde baskı yaratabilir. Buna rağmen Schnider, "risk dengesinin orta vadede daha yüksek gümüş fiyatlarına yönelik olmaya devam ettiğine" inandığını belirtti.
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