Gümüşte tarihi ralli kapıda!

UBS stratejisti Dominic Schnider, "Gümüş, altını yakından takip etmeye devam ediyor ve altın-gümüş korelasyonu son yılların en yüksek seviyelerine yakın" ifadelerini kullandı. Gümüşün sanayide yaygın olarak kullanılmasına rağmen son dönemdeki fiyat hareketlerinin altınla güçlü bir bağlantı gösterdiğini belirten Schnider, metalin "altının daha yüksek oynaklığa sahip bir versiyonu" gibi işlem gördüğünü ifade etti.