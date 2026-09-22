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Kendi başına Nane-Limon gerçek destek veriyor mu? Soğuk algınlığında ise bu tavsiye ediliyor... İçin diyorlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kendi başına Nane-Limon gerçek destek veriyor mu? Soğuk algınlığında ise bu tavsiye ediliyor... İçin diyorlar

Havaların serinlemesiyle birlikte nane-limon yeniden vazgeçilmez sıcak içeceklerinden biri olmaya başladı. Burun akıntısı, boğazda tahriş, öksürük veya tıkanıklık hissedildiğinde hazırlanan bu geleneksel karışımın soğuk algınlığı üzerinde desteği var mı? Peki nane-limon gerçekten kendi başına soğuk algınlığına iyi geliyor mu?

#1
Foto - Kendi başına Nane-Limon gerçek destek veriyor mu? Soğuk algınlığında ise bu tavsiye ediliyor... İçin diyorlar

Türkiye'deki sağlık ve eczacılık kaynaklarında yer alan bilgiler, özellikle nanenin içerdiği mentolün bazı solunum yolu şikâyetlerinin hafifletilmesine destek olabileceğine işaret ediyor. Ancak nane-limonun soğuk algınlığını ortadan kaldıran bir tedavi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

#2
Foto - Kendi başına Nane-Limon gerçek destek veriyor mu? Soğuk algınlığında ise bu tavsiye ediliyor... İçin diyorlar

Nane-limon soğuk algınlığını geçirir mi? Soğuk algınlığı; burun akıntısı veya tıkanıklığı, hapşırma, boğaz ağrısı ve öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkabilen viral bir enfeksiyon olarak biliniyor. Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından yayımlanan fitoterapi bilgilendirmesinde nane, okaliptüs ve kekik gibi uçucu yağ taşıyan bitkilerin soğuk algınlığı ve grip döneminde yaygın olarak kullanıldığı belirtiliyor. Burada nane açısından öne çıkan bileşen ise mentol.

#3
Foto - Kendi başına Nane-Limon gerçek destek veriyor mu? Soğuk algınlığında ise bu tavsiye ediliyor... İçin diyorlar

Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin verdiği bilgilere göre nane uçucu yağında bulunan mentol, burun tıkanıklığına bağlı şikâyetlerin azalmasına katkı sağlayabiliyor. Üsküdar Üniversitesinde Dr. Tuğba Kaman tarafından paylaşılan bilgilerde de nane çayındaki mentolün öksürük ve boğaz tahrişinin yatıştırılmasına yardımcı olabileceği, naneden soğuk algınlığında destek amacıyla yararlanılabileceği ifade ediliyor. Bu bilgiler, nane-limon tüketildikten sonra hissedilen rahatlamanın nedenlerinden birinin nane ve içerdiği mentol olabileceğini gösteriyor.

#4
Foto - Kendi başına Nane-Limon gerçek destek veriyor mu? Soğuk algınlığında ise bu tavsiye ediliyor... İçin diyorlar

Nane-limonun adındaki ikinci önemli bileşen limon olsa da limon eklenmiş bir içeceğin tek başına soğuk algınlığını geçirdiğini söylemek doğru değil. Bu nedenle nane-limonu ilaç veya tıbbi tedavinin alternatifi olarak görmek yerine, hastalık döneminde tercih edilen sıcak bir içecek olarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım. Özellikle belirtilerin ağırlaşması, uzun süre devam etmesi veya kişinin genel sağlık durumunu ciddi biçimde etkilemesi halinde yalnızca bitkisel karışımlara başvurmak yerine sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekiyor. Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin fitoterapi bilgilendirmesinde tıbbi çayların hazırlanmasında kaynar suyla demleme yöntemine yer veriliyor. Örnek tarifte bir tatlı kaşığı bitkisel karışımın üzerine yaklaşık 150 mililitre kaynar su eklenerek 5-10 dakika demlenmesi ve hazırlanan çayın taze olarak tüketilmesi öneriliyor. Evde hazırlanan nane-limon için de naneyi uzun süre kaynatmak yerine sıcak su içerisinde demlemek tercih edilebilir. Limon ise hazırlanan içeceğe sonradan eklenebilir. Bitkisel ürünlerin doğal olması, herkes tarafından sınırsız miktarda kullanılabilecekleri anlamına gelmiyor. Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, bitkisel ürünlerin yan etkilere yol açabileceğine ve kullanılan ilaçlarla etkileşime girebileceğine dikkat çekiyor. Düzenli ilaç kullananların, kronik hastalığı bulunanların, hamilelerin ve özel sağlık durumu olan kişilerin bitkisel ürünleri bilinçsiz şekilde tüketmemesi önem taşıyor. Nane-limon için en doğru değerlendirme, onu soğuk algınlığını doğrudan geçiren bir tedavi olarak değil, bazı belirtilerin hafifletilmesine destek olabilecek geleneksel bir sıcak içecek olarak görmek. Özellikle nanede bulunan mentolün burun tıkanıklığına bağlı şikâyetler ile boğazdaki rahatsızlık hissinin azaltılmasına yardımcı olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. Buna karşılık nane-limonun soğuk algınlığına yol açan viral enfeksiyonu ortadan kaldırdığına dair bir sonuç çıkarmak doğru değil. (Kaynak: Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

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