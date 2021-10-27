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Gündem Türkiye, Irak'ın Diyala vilayetindeki terör saldırısını kınadı
Gündem

Türkiye, Irak'ın Diyala vilayetindeki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Diyala vilayetindeki bir köye, terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 11:41:00 -
Türkiye, Irak'ın Diyala vilayetindeki terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Diyala vilayetinde DEAŞ’lı teröristlerce dün gece düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının, büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Irak halkı ile hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

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