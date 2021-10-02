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Dünya Türkiye, Irak ve Libya'dan işbirliği
Dünya

Türkiye, Irak ve Libya'dan işbirliği

Türkiye, Irak ve Libya ile karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede konularında iş birliği yapma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 09:45:00 -
Türkiye, Irak ve Libya'dan işbirliği

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) - Türk Mali İstihbarat Birimi ile Irak Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (AML/CFT) Ofisi - Irak Mali İstihbarat Birimi arasında karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırası yürürlüğe konuldu.

MASAK ile Libya Merkez Bankası, Libya Mali Bilgi Birimi arasında da karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırasının da yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.

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