"Türkiye-Irak sınırı yeniden çizilmeli"

1990’lı yıllarda Irak’ın kuzeyinde birçok sınır ötesi operasyonu yöneten emekli Orgeneral Özgen, Türkiye’ye teröristlerin giriş çıkışını önlemenin yolunun sınırın ötesine yerleşmek olduğunu vurguladı ve ‘Bağdat’la görüşülüp sınır düzeltmesi yapılmalı’ dedi

Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, Irak’ın kuzeyine Hakurk bölgesine hava ve kara harekatı başladı. Harekatı Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare ettiler.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs günü öğleden sonra aralarında Fırtına obüslerinin de bulunduğu Kara Kuvvetleri topçu bataryaları teröristlerin bulunduğu hedefleri vurdu. Top atışlarının ardından bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları sevk edildi. Çeşitli ana jet üs komutanlıklarından kalkan savaş uçakları, belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Hava harekatında tanker uçaklar da görev alırken, harekat SİHA ve İHA’larla da desteklendi.

Arkasından aynı gün saat 20.00’de bölgeye komando tugayı tarafından harekat başlatıldı. Açıklamada, “Operasyon Atak helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır” denildi.

Üs kurulmalı

Hakurk’un Kandil-Türkiye arasında geçiş noktası olduğuna vurgu yapan güvenlik uzmanları, bölgede teröristlerin temizlenmesinden sonra alan hakimiyetinin sağlanmasının önemine işaret ettiler. 1990’lı yıllarda Irak’a yönelik sınır ötesi harekatlara katılmış ve yönetmiş komutanlardan emekli Orgeneral Necati Özgen gerçekleştirilen operasyonu, “Hakurk PKK’nın sürekli kullandığı bir bölge. Geçiş bölgesi. Buraya harekat zor bir harekattır. Önemli bir operasyon. İnşallah içeriye kadar girerler” şeklinde değerlendirdi.

Aydınlık'ın haberine göre: PKK terörüne karşı başarılı olmanın yolunun Irak’ın kuzeyinde bir hakimiyet alanı kurulmasından geçtiğini vurgulayan Özgen, “Burada üs kurulmalı ve Türkiye’nin emniyeti sınır ötesinde sağlanmalıdır. Türkiye’ye teröristlerin giriş çıkışını önlemenin yolu sınırın ötesine yerleşmektir. Irak Cumhuriyeti kurulduğunda anayasasına Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye düşmanca tutum içine girilmeyeceğine ilişkin bir madde konmuştur. Bu da bizim güvencemizdir” diye konuştu.

Sınır yeniden çizilmeli

Türkiye-Irak arasındaki sınırın düzeltilmesi ve yeniden çizilmesi gerektiğini de kaydeden Özgen şunları söyledi:

“Bir diğer sorun da sınırın durumu. Sınırda çok girdi çıktılar var. Bunların düzeltilmesi lazım. Geçmişte İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner bu konuyu Saddam Hüseyin’le görüşmüştü. Saddam Hüseyin kabul etmişti. Ama sonra işin üzerinde durulmadı. Şimdi de Bağdat’la görüşüp bu sorun çözülmeli. Güvenlik açısından gerekli. Irak’ın buna itiraz edeceğini sanmıyorum.”

‘Mehmetçiğe başarılar diliyorum'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava ve kara harekatına ilişkin, “Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Irak'la konuşuldu

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi 15 Mayıs’ta Türkiye’yi ziyaret etti. Irak’a yönelik sınır ötesi harekatın bu ziyaret sonrasına rastlaması dikkat çekti. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin ziyareti sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile iftarda buluşmuş ve sorularını yanıtlamıştı. Akar, Aydınlık Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik’in teröre karşı Irak ile işbirliği ile ilgili sorusuna verdiği yanıtta, Irak Başbakanının ziyaretinde yanında bulunan yetkililerle iki ülke arasındaki güvenlik konularının da ele alındığını kaydederek şunları söylemişti:

“Biz başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Fakat kimsenin de toprağından ülkemize, halkımıza karşı tehdit, tehlike gelmesine müsaade etmeyeceğimizi söylüyoruz. Kandil, Karacok orada durduğu, Sincar’da teröristler olduğu sürece Iraklı dostlarımızın bize anlayış göstermesini bekliyoruz. Konuyla ilgili Iraklı muhatabımla verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Irak Başbakanının Türkiye ziyaretindeki heyetle de görüştük. Önümüzdeki günlerde bunun devamının gelmesini bekliyoruz. Biz onlara üç operasyon formülü önerdik. Birincisi ‘siz yapın’ dedik. İkincisi ‘birlikte yapalım, biz size destek verelim’ dedik. Üçüncüsü de ‘biz yapalım, bunu bir egemenlik konusu olarak görmeyin’ dedik. Türkiye olarak teröre karşı işbirliğine hazırız.”