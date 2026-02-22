Hafta sonu sürprizi! Lapa lapa kar yağıyor
Kocaeli’de hava sıcaklıkları yaklaşık 10 derece birden düşünce Kartepe’nin zirvesinde kar yağışı başladı.
Meteorolojinin uyardığı soğuk hava dalgası Kocaeli’de etkisini gösterdi. Perşembe ve cuma günleri mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu yaklaşık 10 derece birden düşmesi bekleniyordu. Meteorolojinin uyarısının ardından, Samanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartepe'de beklenen yağış başladı. Kış turizmiyle ünlü ilçenin yüksek kesimlerinde lapa lapa yağan kar, zirveyi kısa sürede yeniden beyaza bürüdü.
Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.