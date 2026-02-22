Bunlarda din iman yok! Dolandırıcılar şimdi de oruç tutanları hedef alıyor!

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte artış yaşanan kampanyaları fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, şimdi de oruç tutanları hedef almaya başladı.

Ramazan ayında artan dayanışma ve kampanya yoğunluğu, dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Uzmanlar, özellikle dar gelirli vatandaşlar ile öğrencileri hedef alan yeni dolandırıcılık yöntemlerinde ciddi artış yaşandığını belirtiyor. “Sahte iftar kampanyaları” ve zararlı bağlantılar içeren mesajlar konusunda vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapılıyor.

SMS ya da sosyal medya üzerinden gönderilen bağlantılara tıklayan kullanıcıların banka bilgileri ve kişisel verileri ele geçirilebiliyor. Siber güvenlik uzmanları, bu linklerin çoğunda cihazlara sızarak bilgileri kopyalayan zararlı yazılımlar bulunduğunu vurguluyor.

Uzmanlara göre dolandırıcılar, “sosyal mühendislik” adı verilen psikolojik yöntemleri kullanarak mağdurları hızlı karar almaya zorluyor.

EN SIK BAŞVURULAN YÖNTEMLER ARASINDA “Son kontenjan”, “Sadece bugün geçerli” gibi ifadelerle aciliyet hissi oluşturmak, Tanınmış restoranların isim ve logolarını kullanarak sahte sosyal medya hesapları açmak,

HUKUKİ BOYUTU VAR Uzmanlar, hileli davranışlarla kişilerin aldatılarak zarara uğratılmasının Türk Ceza Kanunu kapsamında dolandırıcılık suçu olduğunu hatırlatıyor. Sahte hesaplar veya internet siteleri üzerinden ödeme talep eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılabilmesi için mesaj kayıtları, dekontlar ve ekran görüntülerinin saklanmasının önemli olduğu belirtiliyor.

NASIL KORUNMALI? Mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlara şu uyarılar yapılıyor: Kampanya düzenlediğini iddia eden işletmelerin resmi internet sitesi ya da telefon numarası üzerinden doğrulama yapılmalı. Ödemeler yalnızca güvenli ve kurumsal altyapılar üzerinden gerçekleştirilmeli, şahsi IBAN’lara para gönderilmemeli.

Ramazan ayında artan yardım ve kampanya trafiğinin kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilebildiğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların özellikle dijital ortamlarda daha temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. / kaynak: haber7

