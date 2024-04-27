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Ekonomi Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar imzaladı, ilan edildi... Kalkınma Yolu'nu ülkeler, nasıl gördü?
Ekonomi

Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar imzaladı, ilan edildi... Kalkınma Yolu'nu ülkeler, nasıl gördü?

Yeniakit Publisher
2024-04-27 06:40:00 - 2024-04-27 13:11:36
Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar imzaladı, ilan edildi... Kalkınma Yolu'nu ülkeler, nasıl gördü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinde Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 'Kalkınma Yolu Projesi Hakkında Ortak İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandı. Türkiye'nin Kalkınma Yolu projesi dünya basınında da geniş yankı uyandırdı! Merak edildi: Ülkeler bu projeyi nasıl yorumladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’a yaptığı ziyarette Basra Körfezi hinterlandını Türkiye üzerinden Avrupa'ya açacak Kalkınma Yolu Projesi’nin imzaları da atıldı.

Kalkınma Yolu Projesi, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek.

Temelleri 2005 yılında atılan, Basra Körfezi’nden başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul gibi Irak’ın önemli kentlerini aşarak Türkiye’ye, dolayısıyla Avrupa’ya ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi’nde somut adımlar atılmaya başlanıyor.

Rusya'nın içinde bulunduğu "Kuzey Koridoru" ile İran'ın içinde yer aldığı "Güney Koridoru"na alternatif oluşturan Orta Koridor, Çin ile Avrupa'nın bütünleşmesi adına önemli bir yere sahip bulunuyor. Pekin'den Londra'ya uzanan bu hat, yıllık 600 milyar doları aşkın ticaret trafiğinin kalbinde yer alıyor.

Çin'i ve bölge ülkelerini Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayan Kuzey ve Güney koridorları da "jeopolitik konumları açısından sıkıntı yaşanabilme ihtimali yüksek" hatlar kategorisinde...
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Özellikle Suriye ve Irak dahil Orta Doğu'daki istikrarsızlıklar Güney Koridoru'ndaki riski artırırken Kuzey Koridoru da Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan olumsuz etkilendi. Bu durum Orta Koridor'un stratejik önemini artırdı.

Orta Koridor'un geçtiği Türkiye'nin Asya-Avrupa bağlamında stratejik geçiş güzergahlarının tamamını kontrol ediyor olması, ülkeyi projede kilit konumuna getirdi.

İşte bu nedenlerle Kalkınma Yolu Projesi’nin Orta Koridor'un artan değerine katkı yapacağı değerlendiriliyor.

Peki, hem Türkiye hem de bölge ülkeleri için oldukça önemli olarak görülen proje dünya basınında nasıl yer buldu?

TRT haber ilgili detayları şöyle aktardı: Önemli haber ajanslarından biri olan Reuters haber ajansı haberi, "Irak, Türkiye, Katar ve BAE, Kalkınma Yolu Projesi'nde iş birliği için ön anlaşma imzaladı" başlığıyla abonelerine duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli The International News haber sitesinde yer alan analizde ise "Irak'ın Kalkınma Yolu nedir ve ABD ile Çin ticaret yollarına meydan okuyacak mı?" başlığının altında projenin diğer projelerle karşılaştırması yapıldı.

Londra Merkezli Middle East Eye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak ziyaretinde imzalanan anlaşmayı manşetine taşıdı. Haberde şöyle denildi:

“Türkiye, Irak, Katar ve BAE, Körfez'i Avrupa'ya bağlamayı amaçlayan ulaşım anlaşması imzaladı.”

ABD merkezli araştırma kuruluşu Stratfor da Kalkınma Yolu’nu gündeme alan bir yazı yayımladı. Başlığı ise "Türkiye, Irak: Erdoğan'ın Irak Ziyareti Kalkınma ve Güvenlik Anlaşmalarıyla sonuçlandı" şeklindeydi.

Fransız kamu yayın kuruluşu France24 ise ziyareti Irak ile Türkiye özelinde ele aldı:

"Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Irak ve Türkiye güvenlik ve ekonomik bağlarını geliştirecek."

Yine Fransa’nın önemli yayın kuruluşlarından Le Monde da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini tarihi olarak nitelendirirken, Kalkınma Yolu Projesi'ni “stratejik anlaşma” olarak nitelendirdi.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua da Erdoğan’ın ziyaretini imzalanan anlaşmalar üzerinden gördü:

“Irak ve Türkiye ilişkileri geliştirmek için 20'den fazla anlaşma imzaladı.”

Londra Merkezli Şarkul Awsat gazetesinde ise “Türkiye ile Irak arasındaki Kalkınma Yolu'na bakış: Körfez İşbirliği Konseyi’ne etkisi” başlıklı bir analiz kaleme alındı. Buna göre, bölge ülkelerinin de yararına olacak Kalkınma Yolu Projesi'ne destek verilmesi vurgulandı.

Arap dünyasının en etkin haber sitelerinden biri olan Al Jazeera de Kalkınma Yolu'na geniş yer ayırdı. Manşette ise Türkiye ile Irak ilişkileri vardı:

"Erdoğan Bağdat’ta: İki ülke ilişkilerinde yeni dönem"

Al Arabi Al Jaded Gazetesi de Kalkınma Yolu Projesi’ne geniş yer ayırdı:

“Türkiye: Kalkınma Yolu Avrupa’ya kesintisiz ulaşım” diyerek verildi!

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