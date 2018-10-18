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'Türkiye insani yardımda dünyanın zirvesinde'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İnsani yardımda Türkiye dünyada en üst sırada. Geçen yıl 8 milyar dolar harcadık, ABD 6 ya da 7 milyar dolar harcadı. ABD dünyadaki en zengin ülke." açıklamasında bulundu.

18 Ekim 2018 Perşembe 21:19
'Türkiye insani yardımda dünyanın zirvesinde'

Çavuşoğlu, Arnavutluk ve Kosova ziyaretlerinin ilk durağı Türkiye  Maarif Vakfı (TMV) bünyesine geçen New York Üniversitesi Tiran'ın (UNYT) akademik  yılı açılışına katıldı.

Açılışta, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, UNYT  Rektörü Fatos Tarifa, TMV Temsilcisi Osman Nuri Kabaktepe de hazır bulundu.

Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, iki yıl önce kurulan TMV'nin, dünyada  30'dan fazla ülkede 161 okulu bünyesinde barındırdığını ve yüksek kalitede eğitim  sunan vakfa tam destek verdiklerini söyledi.

Dünyanın bir geçiş döneminde bulunduğunu ve terörizmden iklim  değişikliğine kadar pek çok zorlukla karşı karşıya olduğunu anlatan Çavuşoğlu,  uluslararası ilişkilerde, bazı ülkelerin çok yönlülük yerine tek taraflılığı  tercih ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin "yumuşak gücü" öne çıkardığını, ancak gerekli  yerlerde "sert gücü" kullanmaktan da çekinmediğine işaret ederek, Türkiye'nin  bölgede terörizm ve göç gibi birçok sorunla mücadele ettiğini anımsattı.

Suriye'deki durumun insani sonuçları olduğunu, Türkiye'ye 3,5 milyon  Suriyeli ve yarım milyondan fazla da diğer ülkelerden mülteci geldiğini ifade  eden Çavuşoğlu, "32 milyar dolar harcadık. Bu 32 milyar doların hazinemizde,  bankalarımızda olduğunu düşünebiliyor musunuz? Dost ülkelerden bile gelen  ekonomik saldırılardan bu kadar etkilenmezdik." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin savunmasız insanlar için bu parayı harcamaktan  asla pişmanlık duymadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu yüzden insani yardımda Türkiye dünyada en üst sırada. Geçen yıl 8  milyar dolar harcadık, ABD 6 ya da 7 milyar dolar harcadı. ABD dünyadaki en  zengin ülke. Sadece bir örnek ve karşılaştırma olarak söylüyorum, 2016'da ABD 6,3  milyar dolar harcadı, Türkiye 6. ABD birinciydi, Türkiye ikinci. 2016'ya göre  Türkiye insani yardım miktarını 2 milyar dolar artırdı. Bu bizim önceliğimiz."

Suriye ve Irak'taki durumun, terörizm gibi sonuçlar da doğurduğuna  dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye koalisyon ülkeleri içerisinde DEAŞ'a karşı  mücadelede birliklerini doğrudan karşı karşıya getiren tek ülke oldu. Diğer  müttefikler ve koalisyondaki ülkeler vekalet savaşlarını tercih etti. PKK ve YPG  gibi terör örgütleriyle bile ortak çalıştılar. Bu çifte standart mı yoksa  ikiyüzlülük mü?" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Arnavutluk-Türkiye Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Genel Kurul üyeleri ile bir araya geldi. 

Çavuşoğlu, Suriye'de 2 bin 400 kilometrekare alanın terör  örgütlerinden temizlendiğini anlatarak, "Şimdi insanlar geri dönüyor. Eğer  insanlar evlerinde güvende hissederlerse geri dönerler. 260 bin Suriyeli şimdiden  bu güvenli bölgelere dönüş yaptı." ifadelerini kullandı.

Irak'ta yeni hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğine değinen  Çavuşoğlu, kapsayıcı ve istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden inşasına çalışıldığına işaret ederek,  "Türkiye bunun için elinden gelenin en iyisini yerine getirecek. Türkiye Irak'ın  yeniden inşası için düzenlenen Kuveyt'teki konferansta diğer tüm ülkelerden daha  fazla katkı sözü verdi. Bu ülkenin yeniden inşası için 5 milyon dolar katkı sözü  verdik." bilgisini paylaştı.

İsrail'in, Filistin'de işgal ettiği alanlarda aşırı güç kullanımını  kınadıklarını aktaran Çavuşoğlu, uluslararası topluma, iki devletli çözümün  altını oyan tüm çabaları durdurma çağrısında bulundu.

"BATI BALKANLARI REKABET ALANI OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Çavuşoğlu, uluslararası kuruluşların yenilenmesi gerektiğini  belirterek, şöyle konuştu:

"Uluslararası kuruluşlar ve sistemler daha görünür, daha etkili  olmalı. Bunun için reforme edilmeliler. Avrupa Birliği'nin hangi politikası Batı  Balkanlar için tatmin edici. Birleşmiş Milletlerbugünün dünyasını temsil  edebilir mi? Hayır. Kapsayıcı mı? Hayır. Temsil edici mi? Hayır. Herhangi bir  çatışmayı engelleyebilir mi? Hayır. BM bugün herhangi bir sorun veya çatışmaya  barışçıl müzakereler ve arabuluculukla çözüm getirebilir mi?"

Dünyanın çatışmaları çözmek için daha kuvvetli uluslararası  kuruluşlara ihtiyacı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "BM Güvenlik Konseyi harekete  geçmeli. Daha demokratik ve temsilci olmalı. Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği  gibi bugün dünya 5'ten büyüktür." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, terörle mücadelenin demokrasi ve istikrar açısından önemine  dikkati çekerek, "Terörle mücadelede çifte standart olmamalı. Türkiye, PKK, YPG,  DEAŞ ve FETÖ gibi birçok terörist örgütle mücadele ediyor. FETÖ bu ülkede çok  aktif. Kim terörizme kucak açar ve hoş görürse gösterirse bilsin ki bu terör  örgütü onlar için bir tehdit oluşturacak." diye konuştu.

Türkiye'nin dış politikasında Balkanların özel bir yeri olduğunu ve bu  bölgenin istikrarı ve refahı için katkıda bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları  söyledi:

"Batı Balkanların Avrupa-Atlantik girişimlerini tamamen destekliyoruz.  Bazı Avrupa ülkeleri Balkanları, özellikle Batı Balkanları, kendileri ve başka  ülkeler arasında rekabet alanı olarak görüyor. Hatta bazen, Rusya ve diğerlerini  geçelim, kendileri ve Türkiye arasında. Biz, Balkanları bir başka ülkeyle,  bölgesel organizasyonla rekabet alanı olarak görmüyoruz. Biz daha iyi bir iş  birliği alanı olarak görüyoruz. Batı Balkan ülkelerinin Avrupa-Atlantik  kuruluşlarına entegrasyonu çok önemli. Bugün, Arnavutluk NATO üyesi ve orada da  iş birliğimizden memnuniyet duyuyoruz."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, yatırımlarıyla da Balkan ülkelerine katkıda  bulunduğunun altını çizerek, "Sadece Arnavutluk'ta doğrudan yatırımlarımızın  miktarı 2,5 milyar dolardan fazla ve şirketlerimizi yatırımlarını artırmaları  konusunda teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.  

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 21:19
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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