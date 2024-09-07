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Ekonomi Türkiye indirimin kralını yaptı! Rusya vatandaşlarına gün doğdu
Ekonomi

Türkiye indirimin kralını yaptı! Rusya vatandaşlarına gün doğdu

Yeniakit Publisher
2024-09-07 08:00:00 - 2024-09-07 08:05:22
Türkiye indirimin kralını yaptı! Rusya vatandaşlarına gün doğdu

Türk otellerindeki fiyatlar dip yaparken Rusya vatandaşlarına gün doğdu. Fiyatların düşmesini bekleyen Rusların Eylül ayında Türkiye turlarına yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Eylül ayında Rus şehirlerinden Antalya'ya yönelik tur fiyatlarında ciddi düşüşler var.

Eylül ayında Rusya'nın St. Petersburg şehrinden kalkan uçakla Türkiye'nin Antalya sahilinde tatil yapmanın maliyeti gözle görülür şekilde düştü. Rus Tur operatörleri bazı otellere özel kampanyalar yaparak müşterilerinin dikkatini çekiyor.

Tur fiyatları üçte bire yakın oranda düştü
Eylül ayında St. Petersburg'dan Antalya'da 4 yıldızlı otelde konaklamalı iki kişi 7 günlük tur paketinin fiyatları 100 bin ruble'den başlıyor. Ağustos ortasında aynı tur paketi 144 bin rubleden satılıyordu. Böylece Eylül ayında St. Petersburg Antalya tur fiyatları Ağustos'a göre yüzde 28 düştü.

Ağustos ayında St. Petersburg çıkışlı Antalya Okurcalar'daki 5 yıldızlı Justiniano Club Park Conti konaklamalı 6 gecelik tur paketi 208 bin rubleye mal olurken şimdi 178 bin rubleye satın alınabiliyor.

Turizm Ajansı

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