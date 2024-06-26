  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İş dünyasından asgari ücret talebi:

Suudi Arabistan dünyanın en büyük inşaat pazarı olacak!

Evlilik maliyetlerindeki bu artışa kimse akıl sır erdiremedi: İşte, İPA’ya göre evlilik maliyetleri... Bu matematikle bu iş zor

O ülkenin kaşer zinciri iflas başvurusunda bulundu!

Türkiye'nin devi satın almayı değerlendiriyor: Beyaz eşya üreticisi satılıyor... Bosch, göz dikti

Yeni sezona hazırlanıyorlar! Galatasaray'da vur patlasın çal oynasın! Bu da neyin nesi...

Gazze’de 4 bin Türk vatandaşı Siyonist var! 65'i geberdi

İstikbal ve Bellona satılıyor! Talip olan mobilya devi herkesi şaşırtacak... Teklif vermeye hazırlanıyorlar

‘İsrail’e asker olanlar vatandaşlıktan atılsın’ teklifi! Yeniden Refah ve Saadet Partisi sınıfta kaldı

Bakan Tunç'tan etki ajanlığı açıklaması
Gündem Türkiye ile Yunanistan ilişkileri! Yunanistan'dan 'Türkiye' açıklaması... Rus basınına şok açıklamasıyla şaşırttı
Gündem

Türkiye ile Yunanistan ilişkileri! Yunanistan'dan 'Türkiye' açıklaması... Rus basınına şok açıklamasıyla şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-06-26 21:46:00 - 2024-06-26 22:30:02
Türkiye ile Yunanistan ilişkileri! Yunanistan'dan 'Türkiye' açıklaması... Rus basınına şok açıklamasıyla şaşırttı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rum kesiminin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında üs olarak kullanılmasına ilişkin olarak yaptığı uyarıları eleştirdi. Yunan Bakan, bu kez "Hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs olarak ne telkin ne de öğüt kabul ediyoruz" dedi. O gelişme dünya gündeme oturdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde yayın yapan ANT1 televizyonuna konuştu. Rum kesiminin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında üs olarak kullanılmasına ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, uyarıları soruldu. Yunan Bakan, bu açıklamaların yapıcı olmadığını savundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Rum kesiminin bölgede önemli bir insani çalışma yaptığını ve askeri operasyonlara karışmadığını söyledi.
Yunan Bakan, "Hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs olarak ne telkin ne de öğüt kabul ediyoruz. Tüm taraflarla konuşabilmek, barışın tesisi kadar insani yardım konusunda da yapıcı bir katkıda bulunmak üzere çizdiğimiz yolda devam edeceğiz." dedi.

Kıbrıs meselesi çözülmeden Türk-Yunan ilişkilerinde bir normalleşmenin söz konusu olup olamayacağı sorulan Yunan Bakan, "Türk-Yunan ilişkilerindeki normalleşmenin Kıbrıs meselesine de olumlu bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Türkiye bu meselede yapıcı bir rol üstlenmelidir ki müzakereler başlasın. Diyalog olmadan çözüm olamaz. ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rum kesiminin Gazze'ye yönelik operasyonların parçası olduğunu istihbari raporlarda gördüklerini söylemişti. Bakan Hakan Fidan, "Bizim tavsiyemiz, savaşlara bu şekilde siz müdahil olduğunuz zaman, taraf olduğunuz zaman bu ateş gelir, sizi de bulur" demişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23